Pizza Fan: Ξεμπλοκάρουν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί

Snapshot Αποδεσμεύτηκαν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί της Pizza Fan με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Η εταιρεία μπορεί πλέον να καλύψει οφειλές προς προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δόσεις δανείων, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και άλλες απαιτήσεις.

Μέχρι τώρα είχαν αποδεσμευτεί μόνο οι λογαριασμοί μισθοδοσίας για την καταβολή αποδοχών των εργαζομένων.

Η νέα διάταξη διευρύνει το πλαίσιο πληρωμών, επιτρέποντας την τακτοποίηση κρίσιμων οικονομικών υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη είναι σημαντική για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan ανοίγει η αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η απόφαση επιτρέπει πλέον στην επιχείρηση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Συγκεκριμένα, από τους αποδεσμευμένους λογαριασμούς θα μπορούν να καταβληθούν οφειλές προς προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δόσεις δανείων, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, αλλά και άλλες απαιτήσεις τρίτων.

Μέχρι σήμερα, εκτός της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών βρίσκονταν μόνο οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων. Με τη νέα διάταξη διευρύνεται πλέον το πλαίσιο των πληρωμών που μπορούν να πραγματοποιηθούν, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να τακτοποιήσει κρίσιμες υποχρεώσεις της.

Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της αλυσίδας, καθώς η εξυπηρέτηση των οικονομικών της εκκρεμοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των καταστημάτων της σε λειτουργία.

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