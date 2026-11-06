Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία

Η απόφαση της Αρχής για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς της, την πληρωμή εργαζομένων και προμηθευτών και τη στήριξη του δικτύου franchise

Newsroom

Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών της Pizza Fan, επιτρέποντας την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.
  • Η εταιρεία μπορεί πλέον να πληρώσει μισθούς, προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και να συνεχίσει τις συναλλαγές με το δίκτυο franchise.
  • Παραμένουν απαγορευμένες οι αναλήψεις μετρητών και η διανομή μερισμάτων, ώστε τα κέρδη να ενισχύσουν την οικονομική θέση της εταιρείας.
  • Η Pizza Fan έχει ξεκινήσει τη διόρθωση οικονομικών εκκρεμοτήτων και υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις για προηγούμενες χρήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά είναι χαμηλότερα από όσα είχαν παρουσιαστεί.
  • Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή οικονομικής ασφυξίας και τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας.
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Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει η Pizza Fan, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποφάσισε να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας, επιτρέποντας τη χρήση τους για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να επαναφέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και να συνεχίσει τις συναλλαγές με εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυό της.

Η απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ήρθε έπειτα από συναντήσεις, σχετικές διεργασίες και την κατάθεση όλων των νόμιμων εγγράφων προς την αρμόδια Αρχή.

Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται

Ειδικότερα, η αποδέσμευση των λογαριασμών επιτρέπει στην Pizza Fan να προχωρήσει σε μια σειρά πληρωμών που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία της. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

  • Πληρωμές μισθών και λοιπών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους.
  • Εξόφληση προμηθευτών και εκμισθωτών.
  • Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ).
  • Συναλλαγές με τα καταστήματα του δικτύου franchise.
  • Εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
  • Πληρωμές δανείων και υποχρεώσεων leasing.

Παράλληλα, η εταιρεία θα μπορεί να εισπράττει κανονικά τα έσοδά της από τους πελάτες, καθώς και από τις πλατφόρμες διανομής και παραγγελιών efood και Wolt. Τα χρήματα αυτά θα μπορούν να αξιοποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τόσο της ίδιας όσο και των καταστημάτων franchise.

Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω των τραπεζών, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και των υπόλοιπων αντισυμβαλλομένων της.

Ωστόσο, η απόφαση δεν συνεπάγεται την πλήρη άρση όλων των περιορισμών. Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις στις αναλήψεις μετρητών, καθώς και στη διανομή μερισμάτων και κερδών. Στόχος είναι τα κέρδη να παραμείνουν στην εταιρεία και να συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής της θέσης.

Τι αναφέρει η εταιρεία για τις οικονομικές εκκρεμότητες

Την ίδια στιγμή, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρεία, τα ποσά που αφορούν τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες είναι κατά πολύ χαμηλότερα από εκείνα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, εκτιμά ότι οι αστοχίες που, όπως αναφέρει, προέκυψαν λόγω της ταχύτητας με την οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική διερεύνηση θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την προστασία των εργαζομένων.

«Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των θέσεων της εταιρείας, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα.

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