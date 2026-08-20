Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο για τον 21χρονο Άγγελο που «έσβησε» στην άσφαλτo

Snapshot Ο 21χρονος Άγγελος Περιστέρης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ταξί.

Ο Άγγελος ήταν ενεργός στην πολιτιστική ζωή του Ρεθύμνου και πρωτοχορευτής στον Λαογραφικό Σύλλογο «Χοροκρήτες».

Δίδασκε παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά, προωθώντας την κρητική μουσική και παράδοση.

Ο σύλλογος «Χοροκρήτες» εξέφρασε βαθιά θλίψη και αναγνώρισε τον Άγγελο ως φωτεινό παράδειγμα για την κοινότητα.

Η απώλειά του έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τον γνώριζαν στον πολιτιστικό χώρο του Ρεθύμνου. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Ρέθυμνο ο θάνατος του μόλις 21 ετών Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά με ταξί.

Ο Άγγελος ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, με ενεργή παρουσία στην πολιτιστική ζωή του Ρεθύμνου και βαθιά σχέση με την κρητική παράδοση από πολύ μικρή ηλικία. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σε πολύ μικρή ηλικία μετακόμισε στο Ρέθυμνο.

Υπήρξε πρωτοχορευτής στον Λαογραφικό Σύλλογο «Χοροκρήτες», ενώ παράλληλα ασχολούνταν ενεργά και με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών, μεταδίδοντας στα μικρότερα παιδιά την αγάπη του για την κρητική μουσική, τον χορό και την παράδοση.

«Φτωχότερος ο κόσμος μας μετά τον χαμό σου»

Συγκλονιστικό είναι το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του συλλόγου «Χοροκρήτες» για τον 21χρονο:

«Τα λόγια δεν φτάνουν για να χωρέσουν όλα όσα ήσουν, Άγγελέ μας.

Κανείς μας δε θα ξεχάσει το φως που σκόρπιζες γύρω σου, τον αυθορμητισμό σου, τα αστεία σου, την αγνότητα της ψυχής σου… Έδινες απλόχερα και τρυφερά την αγάπη σου σε όλους.

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Ο Άγγελος είναι ο χορευτής που κάνει τη φιγούρα στον αέρα

Η σύντομη ζωή σου θα μείνει φωτεινό παράδειγμα για όλους μας παιδί μου.

Φτωχότερος ο κόσμος μας μετά το χαμό σου».

Η απώλειά του έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους, τους ανθρώπους του συλλόγου και όλους όσοι τον γνώριζαν μέσα από την παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Πηγή: neakriti.gr