Φονικό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08), σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες, ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά.

Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.