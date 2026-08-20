Φονικό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης

Newsroom

Φονικό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08), σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες, ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά.

Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΘΝΙΚΑ

«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί», απειλεί την Ελλάδα πρώην πρέσβης

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αλόννησο: Τουρίστρια έπεσε από σκάφος και τραυματίστηκε στον αυχένα

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικά έργα στο Παλαιό Φάληρο - Χαρδαλιάς: «Με σχέδιο και συνέπεια χτίζουμε ασπίδα στο Λεκανοπέδιο»

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν πετρέλαιο με τροχό από φορτηγό γεμάτο φιάλες υγραερίου – Βίντεο

11:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η πρόκριση των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr

11:31WHAT THE FACT

Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες

11:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

11:24LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Έκανε «επίσημη» τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram - Η πρώτη κοινή φωτογραφία

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Πώς ο «διψασμένος» αέρας αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς  - Τι είναι το έλλειμμα τάσης υδρατμών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Contender «αλωνίζει» στον Ατλαντικό: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας έδωσε νέο στίγμα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα – Βίντεο

11:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε τελειώνουν – Tι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη; Διαρκείς μικροδονήσεις προκαλούν ανησυχία - Τι λένε οι ειδικοί

10:58LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Στο μικροσκόπιο της DEA ο θάνατός της - Τι ερευνά η αμερικανική υπηρεσία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Ζήλιες» στον Λευκό Οίκο: Ενοχλημένοι Μελάνια - Τραμπ για τις φήμες περί «τρίτου προσώπου»

10:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φερστάπεν έως το 2030: Η Red Bull «κλείδωσε» τον παγκόσμιο πρωταθλητή

10:46WHAT THE FACT

Οικογένεια περνούσε από τα διόδια χωρίς να πληρώνει για 6 μήνες:Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 12 νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Αυτοπυροβολήθηκε άνδρας σε πρατήριο καυσίμων

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη; Διαρκείς μικροδονήσεις προκαλούν ανησυχία - Τι λένε οι ειδικοί

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

10:46WHAT THE FACT

Οικογένεια περνούσε από τα διόδια χωρίς να πληρώνει για 6 μήνες:Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Contender «αλωνίζει» στον Ατλαντικό: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας έδωσε νέο στίγμα

10:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

11:31WHAT THE FACT

Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»: Τα λόγια της 41χρονης διασώστριας πριν μαχαιρωθεί θανάσιμα

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά»

06:30Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Με «οδηγό» το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται εκπλήξεις και στη ΔΕΘ

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εξελίξεις με τους νεκρούς ειδικούς και τα απόρρητα προγράμματα εργασίας - Εντοπίστηκε άνδρας πριν τη δολοφονία πυρηνικής επιστήμονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ