Φονικό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Νεκρός 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08), σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες, ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά.
Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του.
Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31 ∙ WHAT THE FACT
Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες
11:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα: Πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα – Βίντεο
08:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα
09:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά
11:31 ∙ WHAT THE FACT
Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες
06:30 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ