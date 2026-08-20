Ροναλντίνιο, η μεγάλη επιστροφή: Ξαναφορά ποδοσφαιρικά παπούτσια στα 46 για λογαριασμό της Ραβένα

Ηχηρή επιστροφή για τον Ροναλντίνιο. Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, της Μίλαν (μεταξύ άλλων συλλόγων) και της εθνικής Βραζιλίας χάρισε στιγμές μοναδικές στους φίλους του ποδοσφαίρου, αποτελώντας μαζί με τον Ρονάλντο και τον Ριβάλντο τα περίφημα τρία «Ρ» μίας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς. Στα 46 του, όμως, ο «Ρόνι» δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.

Σήμερα (20/08), προσγειώθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ραβένα, με τον σύλλογο της Serie C να αποσπά το «ναι» ενός εκ των κορυφαίων άσων του αθλήματος.

Νωρίτερα το εφετινό καλοκαίρι, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία του άλλοτε κατόχου της Χρυσής Μπάλας με τη Ραβένα. Ο «Ρόνι» συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας, ενώ, αύριο (21/08) θα δώσει το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης της Ραβένα, Ινιάτσιο Τσιπριάνι, έχει ξεκαθαρίσει πως η παρουσία του Ροναλντίνιο στην ομάδα δεν έχει αποκλειστικά διαφημιστικό και εμπορικό χαρακτήρα, καθώς αναμένεται να αγωνιστεί τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας.

«Σίγουρα θα συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, ίσως και σε μερικά ακόμη. Θα δούμε. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Σίγουρα θα είναι εντός έδρας παιχνίδι. Στόχος του είναι να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Ραβένα», υπογράμμισε.

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