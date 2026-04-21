Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Τρομερή συνεργασία Ροναλντίνιο – Αντριάνο και υπέροχο γκολ, δείτε βίντεο

Η Βραζιλία της δεκαετίας του 2000 έμοιαζε με καλλιτεχνική ομάδα μέσα στο γήπεδο, όπου το ταλέντο ξεχείλιζε και κάθε αγώνας ήταν μία απόλαυση για το κοινό. Τα τρία «Ρ» (Ρονάλντο, Ριβάλντο και Ροναλντίνιο) αποτέλεσαν τον πυρήνα μίας ομάδας που συνδύαζε ποιότητα, φαντασία και ανεξάντλητο ταλέντο, πλαισιωμένοι από παίκτες όπως ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Κακά.

Πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας έλαβαν μέρος σε αγώνα επίδειξης της «σελεσάο» κόντρα στο Μεξικό, με τους Ροναλντίνιο και Αντριάνο να συνδυάζονται όπως κάποτε και τον σπουδαίο επιθετικό να τελειώνει τη φάση με… ιδιαίτερο τρόπο.

Μπορεί το γκολ να μην μέτρησε λόγω οφσάιντ, αλλά δεν είχε καμία σημασία αφού επέστρεψαν τα χαμόγελα εκείνων που κάποτε κοσμούσαν τα κορυφαία γήπεδα του κόσμου.