Βρετανία: Έκαψαν Ferrari και McLaren με μολότοφ έξω από γαμήλια δεξίωση

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν σε πολυτελή γαμήλια δεξίωση στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν στοχευμένη εμπρηστική επίθεση εναντίον δύο πανάκριβων υπεραυτοκινήτων, μιας McLaren και μιας Ferrari, που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από τον χώρο.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 20:30. Στο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται κουκουλοφόροι ντυμένοι στα μαύρα να στέκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί, εκτόξευσαν τουλάχιστον τρεις αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ προς τα οχήματα. Οι εμπρηστικοί μηχανισμοί βρήκαν τον στόχο τους και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τα δύο σούπερκαρ παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ ταυτόχρονα ξέσπασαν διάσπαρτες εστίες φωτιάς στον περιβάλλοντα χώρο μέχρι και την πρόσοψη του κτιρίου.

«Ένα παιδί βρισκόταν δίπλα»

Εκείνη την ώρα, στο εσωτερικό της αίθουσας βρίσκονταν περίπου 500 καλεσμένοι που γιόρταζαν τον γάμο. Ο θόρυβος και οι λάμψεις από τις φλόγες σήμαναν αμέσως συναγερμό.

Το προσωπικό της δεξίωσης και καλεσμένοι βγήκαν τρέχοντας κρατώντας πυροσβεστήρες, καταφέρνοντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς προτού επεκταθεί ανεξέλεγκτα. Ένας από τους παρευρισκόμενους, ο Fahim Kayani, περιέγραψε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία. Σύμφωνα με τον ίδιο, νεαρά άτομα στέκονταν ακριβώς δίπλα στα οχήματα, ενώ ένα μικρό παιδί βρισκόταν σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Μάλιστα, ένας από τους καλεσμένους πρόλαβε και κλώτσησε μακριά έναν από τους αναμμένους μηχανισμούς πριν αυτός κυλήσει κάτω από το αμάξωμα και προκαλέσει έκρηξη στο ρεζερβουάρ.

Καταδίωξη και διαφυγή των δραστών

Μόλις οι καλεσμένοι όρμηξαν έξω για να τους αντιμετωπίσουν, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Τρεις άνδρες εθεάθησαν να τρέχουν σε παρακείμενο στενό, όπου τους περίμενε ένα λευκό Volkswagen Golf, με το οποίο ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας των West Midlands. Οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν την κατάσβεση και διασφάλισαν την περιοχή, ενώ από το περιστατικό ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οχήματος διαφυγής και των δραστών, εξετάζοντας τα κίνητρα πίσω από τη θεαματική αυτή επίθεση.

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