Βρετανία: Πρώην υπουργός ζητά οίκο ανοχής για μετανάστες που μεταφέρονται σε μικρό χωριό

Τη δημιουργία οίκου ανοχής δίπλα σε αγροτικό χωριό της Βρετανίας όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση 1.200 αιτούντων άσυλο πρότεινε δημόσια η πρώην υπουργός των Συντηρητικών, Έντουινα Κάρι.

Η τοποθέτηση της Κάρι έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανδρών στην επαρχία. «Το προφανές πράγμα που θα χρειαστούν 1.200 νέοι άνδρες είναι ένας οίκος ανοχής», ανέφερε ευθέως η πρώην υπουργός. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης θα προσέφερε διέξοδο στους φιλοξενούμενους, λειτουργώντας ως μέτρο προστασίας για τις γυναίκες των γύρω οικισμών.

Η δήλωση αυτή καταγράφηκε στι ίδιο χρονικό πλάισιο της εκκίνησης επίσημων προγραμμάτων των βρετανικών αρχών, μέσω των οποίων γίνονται ενημερωτικά μαθήματα σε αιτούντες άσυλο σχετικά με τη νομοθεσία περί σεξουαλικής κακοποίησης και το ότι ο βιασμός απαγορεύεται αυστηρά στη χώρα.

Δημογραφική ανατροπή σε κοινότητα 800 κατοίκων

Η περιοχή που επελέγη για τη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής είναι ένα απομονωμένο χωριό της αγγλικής υπαίθρου με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 800 μόνιμους κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους, αγρότες και οικογένειες.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη διαμόρφωση παλιάς, παροπλισμένης βάσης της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) σε κέντρο κλειστής φιλοξενίας. Η μεταφορά 1.200 ανδρών υπερδιπλασιάζει άμεσα τον τοπικό πληθυσμό, σε έναν οικισμό που διαθέτει μόλις ένα μικρό παντοπωλείο, δεν έχει τακτική συγκοινωνία και στερείται παντελώς αστυνομικού τμήματος, με το πλησιέστερο περιπολικό να απέχει τουλάχιστον είκοσι λεπτά.

Οι κάτοικοι και τα τοπικά κοινοτικά συμβούλια έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και νομικές προσφυγές, ζητώντας την ακύρωση του σχεδίου και καταγγέλλοντας ότι η περιοχή αδυνατεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας εγκατάστασης.

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