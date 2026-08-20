Ισπανία: Σκάφος με δεκάδες μετανάστες «προσγειώθηκε» σε παραλία της Μούρθια

Snapshot Σκάφος με δεκάδες μετανάστες έφτασε και αποβιβάστηκε απευθείας σε παραλία της Μούρθια, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, κολύμπησαν μέχρι την ακτή και διασκορπίστηκαν προς τις κοντινές πόλεις.

Η Πολιτική Φρουρά και η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των αφιχθέντων.

Η δήμαρχος της Καρθαγένης κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει την επιτήρηση των ακτών με περισσότερα ανθρώπινα και τεχνολογικά μέσα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Η τοπική διοίκηση επικρίνει την κεντρική κυβέρνηση για έλλειψη σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής και ζητά αποτελεσματικότερο έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων. Snapshot powered by AI

Σαν ανησυχητική επανάληψη φαντάζουν τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια λουόμενων σε μία παραλία στην περιοχή της Μούρθια στην Ισπανία, την Τετάρτη.

Όσοι βρίσκονταν εκεί, είδαν με έκπληξη ξαφνικά ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες να πλησιάζει με ταχύτητα στην παραλία στην Cala del Barco στην Καρθαγένη στην περιοχή της Μούρθια.

Λίγα μέτρα πριν, δεκάδες μετανάστες άρχισαν να πηδούν στο νερό και να τρέχουν στην ακτή, τρομοκρατώντας με την «απόβαση» τους τουρίστες, που μάζευαν άρον άρον τα πράγματά τους.

Ορισμένοι από τους μετανάστες είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλα. Μεταξύ των νεοαφιχθέντων υπήρχε μια έγκυος γυναίκα η οποία, σύμφωνα με μάρτυρες, ζήτησε από τους παρόντες να της δανείσουν το κινητό τους για να ειδοποιήσει τους συγγενείς της. Η γυναίκα εξήγησε ότι είχε χάσει το κινητό της όταν πήδηξε στη θάλασσα, εγκαταλείποντας το δουλεμπορικό.

Αφού έφτασαν στην ακτή, οι μετανάστες διασκορπίστηκαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς τις κοντινές πόλεις. Η Πολιτική Φρουρά και η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ξεκίνησαν διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όσων είχαν φτάσει.

😳 In front of stunned tourists: a boat carrying dozens of migrants landed directly on a beach in Spain’s Murcia region



According to witnesses, some people began hurriedly gathering their belongings and leaving the beach, while others called the police.



After reaching the… pic.twitter.com/WukeLfRiuI — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Η δήμαρχος της Καρθαγένης, Νοέλια Αρόγιο, κάλεσε την κυβέρνηση της Ισπανίας να εντείνει την επιτήρηση και τον έλεγχο των ακτών της περιοχής, απαιτώντας παράλληλα περισσότερα ανθρώπινα και τεχνολογικά μέσα, ώστε οι Δυνάμεις και το Σώμα Κρατικής Ασφάλειας να μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα σκάφη πριν φτάσουν στη στεριά.

«Αυτό δεν μπορεί να ομαλοποιηθεί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι μαφίες που διακινούν ανθρώπους είναι τόσο εύκολο να φτάσουν στις ακτές μας», είπε η Αρόγιο.

Για τη δήμαρχο, οι εικόνες δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το σκάφος κατάφερε να φτάσει στην Cala del Barco, «ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στην ακτή μας και αρκετά κλειστό». «Εάν ένα σκάφος μπορεί να φτάσει σε έναν όρμο όπως αυτός, να αποβιβαστεί μπροστά στα μάτια των πολιτών και στη συνέχεια να φύγει, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς λειτουργεί ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων μας», είπε.

Η Αρόγιο υπενθύμισε ότι η Καρθαγένη «καταγγέλλει εδώ και αρκετό καιρό ότι πληρώνει τις συνέπειες της απουσίας σοβαρής μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ».

«Η Καρθαγένη είναι μια υποστηρικτική και ανοιχτή πόλη και, ταυτόχρονα, χρειάζεται επίσης να προστατεύονται οι ακτές της και οι κάτοικοι της Καρθαγένης να είναι σίγουροι ότι υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων μας. Αυτό που είδαμε σήμερα, όπως αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε στη Θέουτα, δείχνει ότι κάτι αποτυγχάνει και ότι η κυβέρνηση πρέπει να δράσει», κατέληξε η δήμαρχος.

Διαβάστε επίσης