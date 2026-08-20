Κεφαλονιά: Τρεις συλλήψεις μετά την επακούμβηση των δύο πλοίων – Νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της επακούμβησης των τουριστικών πλοίων «Άρτεμις» και «Ευπλοία» στη θαλάσσια περιοχή του Μέγα Λάκκου, κοντά στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο μελών του πληρώματος (ναυτικών), οι οποίοι οδηγήθηκαν την Τετάρτη (19/08) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, ενώ, εις βάρος τους προέκυψαν ενδείξεις για ψευδή κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, παραμένει σε εξέλιξη η αναζήτηση του ενός πλοιάρχου του «Άρτεμις». Σύμφωνα με τις Αρχές, ο πλοίαρχος φέρεται να μην βρισκόταν στη θέση του κατά τον χρόνο του περιστατικού και να μην προσήλθε για την ανάληψη της υπηρεσίας του. Η παρουσία και ο ρόλος του διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς εξετάζεται εάν προκύπτουν εις βάρος του ευθύνες για σειρά αδικημάτων.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί και ένας 67χρονος συνιδιοκτήτης του «Άρτεμις», ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη σύγκρουση. Φέρεται να είχε αναλάβει χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση τη διακυβέρνηση του πλοίου.

Η σύγκρουση των δύο τουριστικών πλοίων σημειώθηκε ενώ σε αυτά επέβαιναν συνολικά 82 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Από το περιστατικό αναφέρθηκε μέχρι στιγμής μόνο ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Στα δύο πλοία έχει απαγορευτεί ο απόπλους, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Η προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αναζήτηση του πλοιάρχου και την αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

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