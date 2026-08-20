Κλεμέν Βαντενκέρκχοβε: Από πωλητής αυτοκινήτων, πρίγκιπας στον βασιλικό Οίκο του Βελγίου

Snapshot Ο Κλεμέν Βαντενκέρκχοβε αναγνωρίστηκε νομικά ως γιος και κληρονόμος του πρίγκιπα Λοράν του Βελγίου, αποκτώντας τον τίτλο του πρίγκιπα.

Ο νέος πρίγκιπας δεν δικαιούται βασιλικό επίδομα, δεν θα ενταχθεί στη σειρά διαδοχής και δεν θα συμμετέχει σε δημόσιες βασιλικές εκδηλώσεις.

Η αναγνώριση έγινε μετά από τεστ DNA με ταύτιση 99,5%, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρίγκιπα Λοράν.

Ο Κλεμέν δηλώνει αβέβαιος αν θα υιοθετήσει το πατρικό επώνυμο, εκφράζοντας σεβασμό προς το οικογενειακό του όνομα Βαντενκέρκχοβε.

Η υπόθεση θυμίζει προηγούμενη αναγνώριση εξωσυζυγικής κόρης από τον πρώην βασιλιά Αλβέρτο Β΄, που είχε προκαλέσει βασιλικό σκάνδαλο το 2013. Snapshot powered by AI

Νέο μέλος προστέθηκε στη βασιλική οικογένεια του Βελγίου, μετά τη νομική αναγνώριση από τον πρίγκιπα Λοράν του Βελγίου του 26χρονο πρώην πωλητή αυτοκινήτων Κλεμέν Βαντενκέρκχοβε ως γιου και κληρονόμου του.

Ο Βαντενκέρκχοβε, καρπός της σχέσης του πρίγκιπα με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Γουέντι Βαν Βάντεν, εντάχθηκε διακριτικά στην οικογένεια του πρίγκιπα Λοράν κατά τη διάρκεια τελετής στο δημαρχείο πριν από έξι μήνες, αν και οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μόλις πρόσφατα.

Παρότι γίνεται επίσημα πρίγκιπας, δεν θα λαμβάνει βασιλικό επίδομα.

Ο νέος πρίγκιπας δηλώνει αναποφάσιστος για το αν θα χρησιμοποιήσει το πατρικό επώνυμο.

«Ίσως να θέλω να το κάνω αυτό, αλλά είμαι περήφανος για το όνομα Βαντενκέρκχοβε», δήλωσε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad.«Αν έπρεπε να θυσιάσω αυτό το οικογενειακό όνομα, θα ήταν προδοσία όσων έχει κάνει η μητέρα μου για μένα.»

Δεν θα ενταχθεί στη βασιλική σειρά διαδοχής του Βελγίου, σε αντίθεση με την ετεροθαλή αδελφή του, την πριγκίπισσα Λουίζ, και τους ετεροθαλείς αδελφούς του, τον πρίγκιπα Αϊμέρικ και τον πρίγκιπα Νικολά. Ούτε θα συμμετέχει σε δημόσιες βασιλικές εκδηλώσεις.

Ο Βαντενκέρκχοβε είναι ήδη γνωστός στους Βέλγους, καθώς ήταν το επίκεντρο ενός φλαμανδικού τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο οποίο περιέγραψε πώς γνώρισε τον πατέρα του.

Ο πατέρας του είχε σχέση με τη Γουέντι Βαν Βάντεν, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ίρις Βαντενκέρκχοβε, πριν παντρευτεί την πριγκίπισσα Κλερ το 2003.

Ο Κλεμέν περιέγραψε πώς συνάντησε απροσδόκητα τον πρίγκιπα σε ένα εμπορικό κέντρο το 2013, χωρίς να συνειδητοποιήσει ποιος ήταν. Μόνο όταν έγινε 16 ετών η μητέρα του του αποκάλυψε την ταυτότητα του πατέρα του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα βρήκε το θάρρος να του τηλεφωνήσει, και μετά από αρκετές ακόμη κλήσεις συναντήθηκαν από κοντά και τελικά ο πρίγκιπας Λοράν πρότεινε να κάνουν τεστ DNA.

«Πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο και θυμάμαι που μου είπε: “Θα πάω πρώτος, για να νιώσεις πιο άνετα”», είπε στο VTM. Στη συνέχεια έλαβε ένα email από το εργαστήριο που του ανακοίνωνε ταύτιση DNA 99,5%.

Το τεστ DNA του πρίγκιπα Λοράν θυμίζει την περίπτωση του πατέρα του, του πρώην βασιλιά Αλβέρτου Β΄, ο οποίος υποβλήθηκε σε τεστ μετά από μια μακρά διαμάχη για την πατρότητα.

Ο Αλβέρτος παραδέχτηκε το 2020 ότι είχε αποκτήσει μια κόρη κατά τη διάρκεια μιας εξωσυζυγικής σχέσης και τελικά την αναγνώρισε ως δική του. Είχε παραιτηθεί από τον θρόνο των Βέλγων το 2013,εξαιτίας του βασιλικού σκανδάλου.

Η Ντελφίν Μποέλ, μια γνωστή καλλιτέχνιδα, κέρδισε τελικά τη δικαστική της μάχη και απέκτησε το δικαίωμα στον τίτλο της πριγκίπισσας, ενώ πλέον αυτοαποκαλείται Ντελφίν ντε Σαξ-Κόμπουργκ.

Σύμφωνα με τις αλλαγές στη βελγική νομοθεσία το 2013, μόνο λίγα μέλη της βασιλικής οικογένειας δικαιούνται δημόσια επιδόματα: ο βασιλιάς Φίλιππος, ο πατέρας του βασιλιάς Αλβέρτος Β', ο πρίγκιπας Λοράν και η πριγκίπισσα Άστριντ.