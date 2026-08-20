Ρεσάλτο στα ανοιχτά της Υεμένης: Ένοπλοι κατέλαβαν τάνκερ και το οδηγούν προς τη Σομαλία

Συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή ναυτιλία μετά την κατάληψη δεξαμενόπλοιου από ομάδα ενόπλων στα ανοιχτά της Υεμένης, το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), έξι ένοπλοι κατάφεραν να επιβιβαστούν στο τάνκερ. Αμέσως μετά την εισβολή, η ένοπλη ομάδα κατέλαβε τη γέφυρα, ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο του πλοίου και άλλαξε βίαια την πορεία του, κατευθύνοντάς το προς τα ανοιχτά της Σομαλίας.

Αγωνία για την τύχη του πληρώματος

Η κατάσταση και η ασφάλεια των μελών του πληρώματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Λίγο πριν χαθεί η κανονική επικοινωνία, το δεξαμενόπλοιο είχε εκπέμψει σήμα αναφέροντας ότι ένα ύποπτο, μη εξουσιοδοτημένο σκάφος το πλησίαζε με ταχύτητα στα ανατολικά του λιμανιού Μουκάλα της Υεμένης.

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