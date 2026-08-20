Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η καθημερινή κατανάλωση καφέ είναι απίθανο να βλάψει τα νεφρά και σχετικές παρατηρητικές μελέτες συνδέουν όλο και περισσότερο την μέτρια κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και νεφρολιθίασης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καφές «καθαρίζει» ή προστατεύει άμεσα τα νεφρά ακριβώς επειδή τα ερευνητικά στοιχεία είναι σε μεγάλο βαθμό παρατηρητικά. Η καφεΐνη, η αρτηριακή πίεση, τα πρόσθετα στο φλιτζάνι του καφέ και τυχόν συνυπάρχουσα νεφρική νόσος μπορούν να αλλάξουν την εικόνα.

Μπορεί ο καθημερινός καφές να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου;

Αρκετές μεγάλες μελέτες υποδηλώνουν ότι όσοι πίνουν τακτικά καφέ αναπτύσσουν ΧΝΝ λιγότερο συχνά από όσους δεν πίνουν. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση επί περισσοτέρων από 500.000 ατόμων διαπίστωσε, ότι η κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με 14% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΧΝΝ, με ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ εκείνων που πίνουν τουλάχιστον 2 φλιτζάνια την ημέρα.

Αυτό το εύρημα είναι γενικά σύμφωνο με άλλες πρόσφατες έρευνες, αλλά εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι ο καφές αποτρέπει τη νεφρική νόσο. Όσοι πίνουν καφέ μπορεί να διαφέρουν από όσους δεν πίνουν καφέ ως προς τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία τους. Έρευνα έχει δείξει ότι οι πολυφαινόλες του καφέ και άλλες ενώσεις μπορεί να επηρεάσουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, αλλά αυτό παραμένει ένας πιθανός μηχανισμός και όχι απόδειξη ότι ο ίδιος ο καφές προστατεύει τον νεφρικό ιστό.

Ο καφές αφυδατώνει ή «υπερφορτώνει» τα νεφρά σας;

Η καφεΐνη μπορεί προσωρινά να αυξήσει την παραγωγή ούρων, ειδικά σε υψηλότερες δόσεις, γεγονός που εξηγεί γιατί ορισμένοι πάνε στην τουαλέτα αμέσως μετά τον καφέ. Αλλά η αυξημένη ούρηση δεν σημαίνει ότι ένα συνηθισμένο φλιτζάνι βλάπτει ή εξαντλεί τα νεφρά.

Σε μια μελέτη, όσοι έπιναν τακτικά 4 φλιτζάνια καφέ καθημερινά δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στους δείκτες ενυδάτωσης σε σύγκριση με όταν έπιναν την ίδια ποσότητα νερού. Επομένως, ο καφές εξακολουθεί να συμβάλλει στην πρόσληψη υγρών παρά την ήπια διουρητική δράση της καφεΐνης.

Για τα άτομα, που τους έχει συνταγογραφηθεί περιορισμός υγρών λόγω προχωρημένης νεφρικής νόσου ή αιμοκάθαρσης, τα πράγματα είναι διαφορετικά: ο καφές εξακολουθεί να υπολογίζεται στην ημερήσια δόση υγρών.

Τι συμβαίνει με τον κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά;

Η καθημερινή κατανάλωση καφέ έχει επίσης συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά. Μια μελέτη, η οποία χρησιμοποίησε γενετικά δεδομένα από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, βρήκε στοιχεία που συνάδουν με την υψηλότερη κατανάλωση καφέ και καφεΐνης, η οποία μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης λίθων στα νεφρά.

Υπάρχει μια απλή πιθανή εξήγηση: η κατανάλωση περισσότερων υγρών αυξάνει προφανώς τον όγκο των ούρων, αραιώνοντας όμως και ουσίες που μπορούν να σχηματίσουν κρυστάλλους, ενώ η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή ούρων.

Αλλά ο καφές δεν αποτελεί θεραπεία για τις πέτρες στα νεφρά και η επαρκής και διαρκής ενυδάτωση παραμένει πιο σημαντική από την επιλογή ενός συγκεκριμένου ποτού.

Πότε θα μπορούσε ο καθημερινός καφές να γίνει πρόβλημα για τα νεφρά σας;

Η μεγαλύτερη ανησυχία μάλλον είναι η αρτηριακή πίεση και όχι κάποια άμεση τοξικότητα στα νεφρά.

Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση και η κακώς ελεγχόμενη υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας νεφρικής βλάβης. Άτομα με ανεξέλεγκτη υψηλή αρτηριακή πίεση ή έντονη ευαισθησία στην καφεΐνη μπορεί επομένως να χρειάζονται λιγότερο καφέ με καφεΐνη ή να επιλέγουν ντεκαφεϊνέ εκδόσεις/ποικιλίες.

Τυχόν συνυπάρχουσα ΧΝΝ προσθέτει μια άλλη παράμετρο: περίπου 240 ml σκέτου καφέ περιέχουν περίπου 116 mg καλίου. Αυτό είναι σχετικά μέτριο, αλλά τα αρκετά φλιτζάνια μπορούν να αθροιστούν για κάποιον που έχει λάβει ιατρικές συστάσεις για να περιορίσει το κάλιο. Το γάλα και ορισμένες κρέμες στο φλιτζάνι καφέ μπορούν επίσης να προσθέσουν κάλιο και φώσφορο. Μάλιστα, ορισμένες κρέμες περιέχουν πρόσθετα φωσφορικών, που απορροφώνται εύκολα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο ντεκαφεϊνέ καφές καλύτερος για τα νεφρά;

Μπορεί να είναι προτιμότερος εάν η καφεΐνη επιδεινώνει την αρτηριακή πίεση, τους παλμούς ή τον ύπνο. Ο ντεκαφεϊνέ καφές διατηρεί πολλές μη καφεϊνούχες ενώσεις, αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι συνδέεται με τα νεφρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο καφεϊνούχος καφές.

Πρέπει τα άτομα με ΧΝΝ να σταματήσουν να πίνουν καφέ;

Όχι απαραίτητα. Οι ειδικοί θεωρούν τον καφέ αποδεκτό για πολλά άτομα με νεφρική νόσο, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο. Η κατάλληλη ποσότητα εξαρτάται από την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα καλίου, τους περιορισμούς υγρών και το τι προστίθεται στο φλιτζάνι (ζάχαρη, γάλα κλπ).

Συμπέρασμα

Για τους περισσότερους ενήλικες, ο καθημερινός καφές δεν φαίνεται επιβλαβής για τα νεφρά και μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερους κινδύνους ΧΝΝ και νεφρολιθίασης. Αλλά το «σχετίζεται με» δεν είναι το ίδιο με το «προστατεύει από». Η μετριοπαθής κατανάλωση, ο καλός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η επαρκής ενυδάτωση και η προσοχή στα πρόσθετα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αντιμετώπιση του καφέ ως… θεραπεία για την υγεία των νεφρών.

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