Τουρκία: Επικοινωνία Φιντάν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων και της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, καθώς και τα βήματα που μπορούν να αναληφθούν από κοινού για την αντιμετώπιση της κρίσης, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, οι τρεις πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, επαναλαμβάνοντας την ισχυρή υποστήριξή τους στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Φιντάν, οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που πραγματοποιεί η Τουρκία για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

«Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που πραγματοποιούμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας, σήμερα είχαμε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Σαουδάραβα ομόλογό μου Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Επίσης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, με φόντο την όξυνση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας και το μήνυμα Νετανιάχου στον Ερντογάν ότι δεν θα ανεχθεί καμία ενίσχυση των τουρκικών στρατευμάτων πί του συριακού εδάφους. Όπως έγραψε ο Φιντάν στο Χ, οι τρεις υπουργοί επανέλαβαν τη σταθερή υποστήριξή τους στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στη σχετική αντιπαράθεση.

«Ως τρεις αδελφές χώρες που επιθυμούμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό μας σε όλους τους τομείς» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Η ανάρτηση Φιντάν στο Χ

Χθες το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν έκανε γνωστό ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πακιστανό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ και του απηύθυνε πρόσκληση να συμμετάσχει στην επόμενη περιφερειακή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών. Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών αποδέχθηκε την πρόσκληση του Χακάν Φιντάν και επιβεβαίωσε ότι θα παραστεί στη συνάντηση.

Η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει συνέχεια στη Συμφωνία της Μέκκας, συγκαλώντας στην Κωνσταντινούπολη για το τέλος Αυγούστου την Περιφερειακή Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου.

Στη συνάντηση το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στην πιθανότητα διεύρυνσης της Συμφωνίας της Μέκκας με την ένταξη της Αιγύπτου σε αυτήν. Η Τουρκία πιέζει για να συμπεριληφθεί στην συμφωνία και η Αίγυπτος, η οποία κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής υπογράψει.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη συνάντηση του περιφερειακού αυτού τετραμερούς σχήματος μετά την τριμερή Συμφωνία της Μέκκας, στην οποία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν συμφώνησαν σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο συλλογικής άμυνας.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν προσκάλεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης/υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στην επικείμενη περιφερειακή συνάντηση των υυπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη αργότερα αυτό το μήνα.

Σε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν στο X αναφέρονται τα εξής:

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός/υπουργός Εξωτερικών, Mohammad Ishaq Dar είχε συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Hakan Fidan. Αντήλλαξαν αψεις για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και συζήτησαν τις προσπάθειες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών Fidan προσκάλεσε τον αναπληρωτή πρωθυπουργό/υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στην επικείμενη Περιφερειακή Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των "Τεσσάρων" (Regional 4) του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη αυτού του μήνα. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός/υπουργός Εξωτερικών αποδέχθηκε την πρόσκληση και επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη σύνοδο.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου στην ιερή πόλη της Σαουδικής Αραβίας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το σύμφωνο προβλέπει ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας και της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών.

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