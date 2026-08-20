Κηδεία Στέφανου Μάνου: Το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Snapshot Ο Στέφανος Μάνος απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική της Μεταπολίτευσης.

Στην κηδεία του παρέστησαν εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης Σκέρτσος.

Ο Μάνος υπηρέτησε σε πολλές κυβερνητικές θέσεις και υπήρξε υποστηρικτής οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιορισμού του πελατειακού κράτους.

Η παρουσία πολιτικών από διαφορετικές εποχές στην κηδεία αναδεικνύει τη μακρά επιρροή του στον δημόσιο διάλογο.

Παρέμεινε ενεργός σε ζητήματα πολιτικής και οικονομίας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Snapshot powered by AI

Ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του, ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της Μεταπολίτευσης, μέσα από τις θέσεις και τις παρεμβάσεις του.

Στην κηδεία του παρευρίσκονται εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ενώ στην τελετή βρίσκονται άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή.

Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει σε σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές υπέρ των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, του περιορισμού του πελατειακού κράτους και ενός μικρότερου και αποτελεσματικότερου Δημοσίου.

Η παρουσία τόσο πολιτικών προσώπων όσο και ανθρώπων από διαφορετικές περιόδους της δημόσιας ζωής της χώρας στην κηδεία του αποτυπώνει τη μακρά διαδρομή του και την επιρροή που άσκησε στον δημόσιο διάλογο.

Ο ίδιος, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρέμενε ενεργός στη δημόσια συζήτηση, παρεμβαίνοντας για ζητήματα οικονομίας, πολιτικής και μεταρρυθμίσεων.

Νικήτας Κακλαμάνης και Κώστας Χατζηδάκης Eurokinissi

Θεόδωρος Λιβάνιος Eurokinissi

Άκης Σκέρτσος Eurokinissi

Θόδωρος Σκυλακάκης Eurokinissi

Γιώργος Αλογοσκούφης Eurokinissi

Παναγιώτης Πικραμμένος Eurokinissi

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