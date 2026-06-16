Μπλε Ώρες: Μεγαλώνει το καστ της σειράς – Ανακοινώθηκαν πασίγνωστος ηθοποιός και τραγουδίστρια

Οι «Μπλε Ώρες» είναι η νέα μεγάλη παραγωγή του ΣΚΑΪ, με την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου. Πρόκειται για ένα ερωτικό δράμα, που εστιάζει σε έναν απαγορευμένο έρωτα και πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν, αλλά συνεχώς έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για το καστ και τους ρόλους. Το 5ο teaser είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ και μας συστήνει τρεις ακόμη ήρωες: τον Σταύρο Ελευθερίου, τη Βάσια Πολίτη και τον Διονύση Λάσκο.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδύεται τον Αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, τον διοικητή του τμήματος της περιοχής. Είναι μοναχικός, απορροφημένος στη δουλειά του και μάλλον απαισιόδοξος. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά από τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα).

Η Κατερίνα Στικούδη υποδύεται τη Βάσια Πολίτη, που έχει το καθαριστήριο της περιοχής. Ευγενική και πρόθυμη, η ήσυχη ζωή της θα ανατραπεί όταν χάσει τον άντρα της σε ατύχημα. Κορίτσι του μόχθου, από μικρή έχει μάθει να δουλεύει χωρίς να παραπονιέται.

Ο Γιώργος Κυριάκου υποδύεται τον Διονύση Λάσκο, τον σύζυγο της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία και είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης). Είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά τη ζηλεύει και όταν μάθει ότι τη χάνει η αντίδρασή του θα είναι απρόβλεπτη.