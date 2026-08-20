Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα - Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα «χτυπήσει» κόκκινο

Snapshot Τις επόμενες ημέρες η Ελλάδα θα βρεθεί υπό την επίδραση νέου κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται τοπικές συννεφιές και μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Τη Δευτέρα προβλέπεται μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με πιθανότητα σποραδικών όμβρων στα ορεινά.

Υπάρχει ένδειξη για θερμή εισβολή και πιθανό παρατεταμένο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται ακόμη πλήρως το εύρος του καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν τις εξελίξεις για να επιβεβαιώσουν αν το φαινόμενο θα αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα ή θα παραμείνει ως παρατεταμένη ζέστη. Snapshot powered by AI

Σε «κλοιό» καύσωνα θα κινηθεί η χώρα τα επόμενα 24ωρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές του 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή 21/8), σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η ζέστη θα είναι αισθητή, καθώς η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (22/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία φθάσει στα ηπειρωτικά τους 39 και στα νησιά τους 35 βαθμούς.

Την Κυριακή (23/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ια κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Τη Δευτέρα (24/8), σποραδικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντρική και τη βόρεια ορεινή Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με βασικές εντάσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα αναμένεται μικρή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις για θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα, που θα ανατρέψει τα καιρικά δεδομένα και θα φέρει ζέστη στην Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παραμένει πάντως επιφυλακτικός για το εύρος του φαινομένου, ενώ προέβη και σε μια σύγκριση με προηγούμενους κάυσωνες το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε αν στις επόμενες ανανεώσεις διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα. Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα.

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