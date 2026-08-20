Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα
Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα.
Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις για θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα, που θα ανατρέψει τα καιρικά δεδομένα και θα φέρει ζέστη στην Ελλάδα.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παραμένει πάντως επιφυλακτικός για το εύρος του φαινομένου, ενώ προέβη και σε μια σύγκριση με προηγούμενους κάυσωνες το ίδιο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε αν στις επόμενες ανανεώσεις διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα. Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα.