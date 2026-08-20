Καιρός: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο καύσωνα - Τι δείχνουν τα ensembles των ECMWF και GEFS

Snapshot Οι ensemble προβλέψεις δείχνουν μείωση της θερμοκρασίας στην Αθήνα μετά τις 26-27 Αυγούστου, σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο ζέστης.

Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει περίπου τους 37,2°C στο δεκαήμερο, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο ισχυρού καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές μεταξύ 23-26 Αυγούστου, απαιτώντας προσοχή λόγω της παρατεταμένης ζέστης.

Μετά τις 27 Αυγούστου, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και μείωση της νυχτερινής ζέστης, σύμφωνα με την συμφωνία των ECMWF και GEFS.

Το εύρος των προβλέψεων αυξάνεται προς το τέλος Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο το ακριβές μέγεθος της πτώσης της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Προοπτική για υποχώρηση της ζέστης μετά τα τέλη Αυγούστου σύμφωνα με τις τελευταίες ensemble προβλέψεις, όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς

Οι πιο πρόσφατες ensemble προβλέψεις για τον καιρό δείχνουν σαφή στροφή προς μείωση της θερμοκρασίας μετά τις 26-27 Αυγούστου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις που προέβλεπαν περαιτέρω άνοδο της ζέστης. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία παραμένει υψηλή έως τα τέλη του μήνα, αλλά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα τέλη Αυγούστου και μετά.

Σύμφωνα με το ECMWF, οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα διατηρούνται γύρω στους 36-37°C έως περίπου τις 26 Αυγούστου, με παρόμοια εικόνα από το σύστημα GEFS.

Ωστόσο, η ένδειξη για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος του μήνα έχει πλέον απομακρυνθεί. Αντίθετα, από τις 27 Αυγούστου και μετά παρατηρείται σταδιακή μείωση της μέσης μέγιστης, με τιμές περίπου 35°C στις 27/8, 33,5-34°C στις 28/8 και γύρω στους 34°C στις 29/8.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτώση των ελάχιστων θερμοκρασιών, οι οποίες υποχωρούν από τα 27-28°C στις 24-27 Αυγούστου σε περίπου 25-26°C προς το τέλος της περιόδου. Αυτό υποδηλώνει μείωση της νυχτερινής ζέστης, ανακουφίζοντας τις θερμικές συνθήκες. Παράλληλα, η συμφωνία μεταξύ ECMWF και GEFS ως προς τη γενική τάση ενισχύει την αξιοπιστία της πρόβλεψης.

Ωστόσο, το εύρος του ensemble του ECMWF αυξάνεται αισθητά προς τα τέλη Αυγούστου, γεγονός που καταδεικνύει ότι ενώ η κατεύθυνση προς χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι σαφής, το ακριβές μέγεθος της πτώσης παραμένει αβέβαιο.

Απομάκρυνση του ενδεχομένου ισχυρού καύσωνα

Σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη για ισχυρό καύσωνα στο τέλος του μήνα. Το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει μια παρατεταμένη περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, με κορύφωση μεταξύ 23-26 Αυγούστου, και ακολούθως σταδιακή αποκλιμάκωση.

Επιπλέον, η μέγιστη θερμοκρασία δεκαημέρου προβλέπεται να φτάσει περίπου τους37,2°C, απομακρύνοντας την πιθανότητα πολύ υψηλών τιμών άνω των 40°C. Αυτό ενισχύει τον χαρακτηρισμό της περιόδου ως «παρατεταμένη ζέστη» και όχι «ισχυρός καύσωνας».

Προσοχή στις υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες στις κρίσιμες ημερομηνίες

Παρόλα αυτά, επιβάλλεται προσοχή στην περίοδο 23-26 Αυγούστου, όπου οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και η διάρκεια της ζέστης σημαντική. Η ουσιαστική αλλαγή στις νέες προβλέψεις εντοπίζεται κυρίως μετά τις 27 Αυγούστου, όπου μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα παράτασης ή αναζωπύρωσης του θερμού επεισοδίου.

Συνολικά, οι τελευταίες ensemble προβλέψεις προσφέρουν μια πιο ήπια εικόνα για το τέλος του καλοκαιριού, με έμφαση στην σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη για τους κατοίκους της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής.

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