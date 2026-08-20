Ρουμανία: F–16 κατέστρεψε drone κοντά σε εγκαταστάσεις αερίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F–16 κατέστρεψε σήμερα ένα θαλάσσιο drone εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις αερίου Neptum Deep στη Μαύρη Θάλασσα, το τελευταίο συμβάν μέχρι σήμερα στη χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας.

Το drone ήταν «φορτωμένο εκρηκτικά» και δεν προερχόταν από την Ουκρανία, όπως σημείωσε ο Ράντου Μιρούτσα, σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στις 06:28 από εμπορικό πλοίο, 80 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Κωνστάντζα, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας. Βρισκόταν λίγες εκατοντάδες μέτρα ανοικτά της υπεράκτιας πλατφόρμας Neptum Deep. Δύο ρουμανικά F–16 αναπτύχθηκαν και ένα από αυτά το κατέστρεψε.

Το ΝΑΤΟ κατέρριψε πρόσφατα τέσσερα drones στη Ρουμανία, με την τελευταία να χρονολογείται το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, καταδίκασε την κλιμάκωση αυτών των «ανεύθυνων περιστατικών», τα οποία απέδωσε στη Ρωσία. Χαρακτήρισε, επίσης, τη σημερινή επέμβαση ως «αναμέτρηση με τον χρόνο» ώστε να προστατευτεί η ζωή των ανθρώπων που εργάζονται στην υπεράκτια πλατφόρμα.

«Ήταν μία επιχείρηση που απαιτούσε ταχύτατη αντίδραση, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ζωής των ανθρώπων που εργάζονται στην πλατφόρμα και τη διασφάλιση των κρίσιμων υποδομών από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση, μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να αποκρούσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», έγραψε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται αυτήν τη στιγμή στις εγκαταστάσεις του Neptum Deep, η έναρξη λειτουργίας του οποίου προβλέπεται το 2027.

Σε νεότερη ενημέρωση από τον Ράντου Μιρούτσα, τονίζεται ότι «η ανάλυση των δεδομένων από το σύστημα παρακολούθησης των F–16 που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που κατέγραψε το πλοίο που έφτασε στο σημείο, επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για ένα και μόνο drone. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επλήγη από τα πυρά του πυροβόλου ενός F–16, ωστόσο, δεν καταστράφηκε πλήρως. Η οριστική εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια από το κλιμάκιο πυροτεχνουργών (EOD) του πλοίου που έσπευσε στην περιοχή.

Το Βουκουρέστι ανέφερε επίσης σήμερα την πτώση drone έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, το οποίο συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή τέσσερα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Γκρίντου (ανατολικά). Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να υπάρξει διεθνής απάντηση στην «κλιμάκωση» της Μόσχας στον πόλεμο, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο Κίεβο και στα περίχωρα στη διάρκεια της νύχτας.