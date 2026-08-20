Η πρώτη συνάντηση της νέας πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι

Την πρώτη της διπλωματική συνάντηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα πραγματοποίησε η Πνινάτ Γιανάι, η οποία υποδέχθηκε τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρο Αυγουστίδη.

Η νέα Ισραηλινή πρέσβης αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αποκτήσει η τριμερής συνεργασία Αθήνας, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ.

Σε ανάρτησή της, η κ. Γιανάι σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον Κύπριο πρέσβη για την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της για την ισχυρή τριμερή σύνδεση Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

«Το Ισραήλ διατηρεί στενή συμμαχία με την Κύπρο και σημαντικές διμερείς σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας των τριών χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οπτική του Σταύρου Αυγουστίδη για την τριμερή σχέση, τονίζοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των τριών πλευρών.

Η συνάντηση δεν περιορίστηκε, σύμφωνα με την ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι, στα διπλωματικά ζητήματα. Η ίδια έκανε ειδική μνεία και στην καλλιτεχνική ιδιότητα του Κύπριου πρέσβη.

Όπως ανέφερε, ο κ. Αυγουστίδης είναι παράλληλα ιδιαίτερα ταλαντούχος καλλιτέχνης, με έργα του να βρίσκονται στους χώρους του γραφείου του.

Οι δύο διπλωμάτες, σύμφωνα με την ίδια, συμφώνησαν σε μια συμβολική διαπίστωση που συνδέει τη διπλωματία και τη δημιουργικότητα: ότι κάθε ημέρα αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία κάτι καινούργιου.

Η συνάντηση με τον Σταύρο Αυγουστίδη ήταν η πρώτη επίσημη επαφή της Πνινάτ Γιανάι με πρέσβη άλλης χώρας στην Ελλάδα μετά την έναρξη της θητείας της ως επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.

Η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Σταύρο Αυγουστίδη. Το Ισραήλ διατηρεί στενή συμμαχία με την Κύπρο και σημαντικές διμερείς σχέσεις. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα την οπτική του Εξοχότατου Πρέσβη για την ισχυρή τριμερή σχέση μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Ως διπλωμάτης, αλλά και ως ιδιαίτερα ταλαντούχος καλλιτέχνης, με ορισμένα από τα εντυπωσιακά έργα του να κοσμούν τους τοίχους του γραφείου του, συμφωνήσαμε πως, τελικά, κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο.

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