Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί επιστρέφουν τώρα στη Βρετανία – Τι επιδιώκει το ζευγάρι

Όλοι αναρωτιούνται για τους λόγους που οδήγησαν το ζευγάρι να επιστρέψει στην γενέτειρα του πρίγκιπα Χάρι

Εύη Απολλωνάτου

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί επιστρέφουν τώρα στη Βρετανία – Τι επιδιώκει το ζευγάρι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία και έχουν ήδη βρει σχολεία για τα παιδιά τους.
  • Παρά τις προηγούμενες αντιρρήσεις για την ασφάλεια στη Βρετανία, το ζευγάρι αποφάσισε να επιστρέψει, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη εξήγηση.
  • Οι επιχειρηματικές προσπάθειες του ζευγαριού στις ΗΠΑ δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία, με ακυρωμένα συμβόλαια και απογοητευτικά αποτελέσματα.
  • Υπάρχει η εκτίμηση ότι το ζευγάρι επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια και να ανακάμψει οικονομικά.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος θα τους συναντά σε ιδιωτικό επίπεδο, καθώς δεν θα είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
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Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στη Βρετανία η είδηση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν για να μείνουν μόνιμα στη χώρα και έχουν ήδη βρει και σχολεία για τα παιδιά τους.

Το παρασκήνιο είναι έντονο. Όπως είναι φυσικό όλοι αναρωτιούνται και προσπαθούν να αποκαλύψουν τους λόγους που οδήγησαν το ζευγάρι να επιστρέψει στην γενέτειρα του πρίγκιπα Χάρι. Το θέμα προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αφού μετά την μετακόμιση του ζευγαριού στις ΗΠΑ ο κύκλος της Μέγκαν Μαρκλ «διέρρεε» πληροφορίες στα ΜΜΕ ότι η δούκισσα του Σάσσεξ είχε περάσει τόσο άσχημα στο Παλάτι που δεν ήθελε να ξαναπατήσει το πόδι της στη χώρα.

Επιπλέον μέχρι και τον περασμένο μήνα ο πρίγκιπας Χάρι επέμενε ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την ασφάλεια της οικογένειας του στη Βρετανία και βρίσκεται ακόμη στα δικαστήρια με τις αρχές καθώς πιέζει να τους παραχωρήσουν αστυνομικούς για την φύλαξή τους. Προκύπτει, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα: Τι άλλαξε τώρα ξαφνικά;

Βέβαιη απάντηση μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στα βρετανικά ΜΜΕ. Ωστόσο αν εξετάσει κανείς την παρούσα συγκυρία μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αρχικά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τα έχουν βρει αρκετά σκούρα με τις επιχειρηματικές κινήσεις που έκαναν στις ΗΠΑ.

Χάρι Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / AP

Μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν να εδραιώσουν την παρουσία τους στον χώρο των επιχειρήσεων και τα παχυλά συμβόλαια με Spotify και Netflix έχουν ακυρωθεί. Η κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ με την εταιρεία As Ever με προϊόντα ευ ζην, μαρμελάδες και κρασιά επίσης δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία.

Ειδικοί στον χώρο της επικοινωνίας συμφωνούν ότι το ζευγάρι παρουσιάζει ενδιαφέρον για το κοινό μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την βρετανική βασιλική οικογένεια. Η ιστορία και οι λεπτομέρειες, όμως, του πώς έφυγαν από το βρετανικό παλάτι έχει ειπωθεί αρκετές φορές από τους ίδιους, κυρίως με τη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι «Spare».

Αυτό που όλοι σκέφτονται αλλά ελάχιστοι λένε δημόσια είναι ότι το ζευγάρι επιθυμεί με κάποιον τρόπο να τα βρει με την βασιλική οικογένεια και μέσω αυτού να ανακάμψει και οικονομικά. Αυτός είναι και ο λόγος που το βρετανικό Παλάτι έσπευσε μέσω κύκλων να ενημερώσει τα ΜΜΕ ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά ο βασιλιάς Κάρολος θα τους συναντά σε ιδιωτικό επίπεδο.

Επίσης υπάρχει έντονη ανησυχία ότι το ζευγάρι θα επιχειρήσει να ανταγωνιστεί τον διάδοχο, πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, η οποία χαίρει μεγάλης υποστήριξης και αποδοχής από τους Βρετανούς.Πάντως το ερώτημα ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι του ζευγαριού δεν θα αργήσει να απαντηθεί καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του αναμένεται φτάνουν στη Βρετανία μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Τους επόμενους μήνες οι νέες επαγγελματικές κινήσεις που θα κάνουν, οι εκδηλώσεις στις οποίες θα παρευρεθούν στην Βρετανία και ο τρόπος που θα επιλέξουν να παρουσιαστούν στα ΜΜΕ θα ξεκαθαρίσουν το ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις τους.

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