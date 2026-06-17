Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

Snapshot Το κόστος παραγωγής της σειράς «Άγιος Έρωτας» ανήλθε σε 7.788.983, ευρώ για 150 επεισόδια, με επιχορήγηση 3.115.593,25 ευρώ από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η σειρά θα ολοκληρωθεί οριστικά στις 23 Ιουνίου.

Στα τελευταία επεισόδια, ο Βεργάδης δηλώνει την ενοχή του Παύλου αλλά ζητά μη καταδίκη λόγω ψυχικής ασθένειας.

Ο Ανδρέας ομολογεί δημόσια τη συμμετοχή του σε κύκλωμα λαθρεμπορίου, ενώ η Άννα παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Ο Νικόλαος αποφασίζει να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του, ενώ η Σοφία αντιμετωπίζει νέα δυσάρεστη έκπληξη. Snapshot powered by AI

Ανήκει στη λίστα με τις σειρές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην τηλεόραση, τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHΑ χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικό καστ, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακά σκηνικά και σκηνοθεσία, ενώ έχει ενδιαφέρον το κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τα 150 επεισόδια της σειράς ανήλθε στο ποσό των 7.788.983,12 ευρώ. Από αυτό το ποσό, η εταιρεία παραγωγής θα λάβει επιχορήγηση ύψους 3.115.593,25 από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Την ίδια ώρα, η σειρά θα ρίξει οριστικά αυλαία την Τρίτη 23 Ιουνίου. Στα τελευταία επεισόδια, ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Ανδρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Αννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της, αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας τη φέρνει αντιμέτωπη με μία νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Η ζωή της Αννας κρέμεται από μία κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μία σκληρή απόφαση, για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μία θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Ανδρέα.

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