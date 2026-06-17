Τηλεθέαση: Το Μουντιάλ φέρνει «μπελάδες» στα κανάλια

Οι αγώνες του Μουντιάλ, που προβάλλονται από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2, κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και «κόβουν» τα φτερά στα περισσότερα προγράμματα της βραδινής ζώνης. Έτσι, το βράδυ της Τρίτης, το ματς Γαλλία-Σενεγάλη, που μεταδόθηκε από την ΕΡ2, σημείωσε 19,8% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά του ALPHA, «Μπαμπά σ’αγαπώ», αν και σημείωσε χαμηλότερα από το συνηθισμένο νούμερα, ξεχώρισε με 16,6% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, συνέχισε με καλά ποσοστά που μεταφράστηκαν σε 17,1% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στην ίδια συχνότητα, έκανε 14,4% και 12,1%. Στο STAR, το «MasterChef» κατέγραψε 11,4% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Έχω παιδιά» έκανε 7,9% και 9,4% αντίστοιχα. Το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 14,3% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού και «Η Γη της ελιάς» στο 15,3% και 9,4%. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κράτησε παρέα στο 13,2% του συνόλου και στο 6,2% του δυναμικού κοινού. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» έκανε 4,7% και 4,1% αντίστοιχα.

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