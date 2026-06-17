Γαλλία - Σενεγάλη 3-1: Με ρεκόρ και γκολάρες του Εμπαπέ μπήκε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με δύο γκολ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Εθνική Γαλλίας και έδωσε τη νίκη με 3-1 στην ομάδα του κόντρα στη Σενεγάλη για το Μουντιάλ 2026.

Ηλίας Λαλιώτης

Γαλλία - Σενεγάλη 3-1: Με ρεκόρ και γκολάρες του Εμπαπέ μπήκε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026
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Με δύο όψεις ήταν το ξεκίνημα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο, βελτιωμένη στο δεύτερο, ξεκίνησε με νίκη το Μουντιάλ επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης.

Μπροστά σε 80.745 θεατών στο Νιου Τζέρσει, οι Αφρικανοί έδειξαν ότι μπορούσαν να πετύχουν ένα θαύμα ανάλογο με του 2002 όταν είχαν νικήσει τους Γάλλους στον εναρκτήριο αγώνα εκείνης της διοργάνωσης.

Κυριάρχησαν στο πρώτο 45λεπτο και έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες με τον Τζάκσον να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 30΄ και τον Σαρ να αστοχεί από το ύψος της μικρής περιοχής στο τέλος του ημιχρόνου (45+6΄).

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους «τρικολόρ». Το σκορ άνοιξε από ασίστ του κορυφαίου Ολισέ στο 66΄ ο Κιλιάν Εμπαπέ. Τη νίκη φάνηκε να «σφραγίζει» στο 82΄ ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σκοράροντας στο ντεμπούτο του σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Στο 95΄ ο 18χρονος Μπαγέ μείωσε για τη Σενεγάλη, αλλά με τη σέντρα ο Εμπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και έγραψε ιστορία ως πρώτος σκόρερ της εθνικής Γαλλίας με 58 γκολ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού.

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ (80΄ Μπαρκολά), Μπαπέ, Ντουά (87΄ Τσερκί)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί, Ντιάτα, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Ντιούφ, Ιντρίσα Γκουέιγ (88΄ Σις), Καμαρά (76΄ Ντιαρά), Παπέ Γκουέιγ (83΄ Ιλιμάν), Ισμαϊλα Σαρ (76΄ Μπαγέ), Τζάκσον (83΄ Ντιένγκ), Μανέ

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