Τα «πήγαινε-έλα» της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι αλλάζουν στέγη

Η τηλεοπτική σεζόν καλά καλά δεν έχει ολοκληρωθεί και η μία «βόμβα» μετά την άλλη «σκάνε» στην αρένα της μικρής οθόνης. Πρωταγωνιστές, αυτή τη φορά, είναι τα πρόσωπα της ενημέρωσης που αλλάζουν στέγη και συζητιούνται έντονα.

Η πιο πρόσφατη είδηση αφορά στον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται να αφήσει το μέτωπο της EΡΤ, συγκεκριμένα του ERTNEWS, για να μετακινηθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έχει δεχτεί πρόταση από τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων καθώς η Λένα Φλυτζάνη, που το παρουσίαζε, βρίσκεται στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου πλέον. Η εν λόγω μεταγραφή, αν «κλειδώσει», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απροσδόκητη αφού ο Απόστολος έχει «κλειστό» συμβόλαιο με την ΕΡΤ έως το 2027. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος, ή το κανάλι του Φαλήρου, θα πρέπει να καταβάλλουν την προβλεπόμενη από το συμβόλαιο ρήτρα προκειμένου να λήξει η συνεργασία και με τυπικούς όρους.

Την ίδια ώρα, ο Άκης Παυλόπουλος φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μετακομίσει στον ΑΝΤ1. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε ο ΣΚΑΪ ούτε ο σταθμός του Αμαρουσίου επιβεβαιώνουν κάτι, η απόφαση θεωρείται από πολλούς «κλειδωμένη». Ο Δημήτρης Οικονόμου, «το άλλο του μισό» στην εκπομπή «Σήμερα» του Φαλήρου, έχει συμβόλαιο ενεργό. Όμως, μία πιθανή αποχώρηση του πρώτου θα δημιουργήσει έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια.

Ανοιχτό παραμένει ακόμη το μέτωπο της Σίας Κοσιώνη, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 με φόντο την προεκλογική περίοδο. Η δημοσιογράφος είναι από τα δυνατά χαρτιά της ενημέρωσης και για τον ΑΝΤ1 η άφιξή της, σίγουρα, θα είναι μεγάλο ατού. Οι επαφές αφορούν σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο, αλλά και μία βραδινή εκπομπή με πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο ΑΝΤ1, όπως αποτυπώνεται, μετά την έλευση του Βασίλη Παπαδρόσου, ενός ανθρώπου που ξεχωρίζει για τις ιδέες και την εργατικότητά του, διανύει περίοδο ανασύνταξης δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και σε άλλα μετερίζια. Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές εκπομπών, τόσο σε ΣΚΑΪ όσο και σε OPEN, δεν βλέπουν ακόμη τις τελικές συμφωνίες με τα στελέχη. Η ρευστή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες μεταγραφές, που θα φέρουν ντόμινο εξελίξεων.

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