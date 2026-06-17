Τα «πήγαινε-έλα» της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι αλλάζουν στέγη

Με ενδιαφέρον εξελίσσεται η μεταγραφική περίοδος για τον ενημερωτικό τομέα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα «πήγαινε-έλα» της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι αλλάζουν στέγη
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τηλεοπτική σεζόν καλά καλά δεν έχει ολοκληρωθεί και η μία «βόμβα» μετά την άλλη «σκάνε» στην αρένα της μικρής οθόνης. Πρωταγωνιστές, αυτή τη φορά, είναι τα πρόσωπα της ενημέρωσης που αλλάζουν στέγη και συζητιούνται έντονα.

Η πιο πρόσφατη είδηση αφορά στον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται να αφήσει το μέτωπο της EΡΤ, συγκεκριμένα του ERTNEWS, για να μετακινηθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έχει δεχτεί πρόταση από τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων καθώς η Λένα Φλυτζάνη, που το παρουσίαζε, βρίσκεται στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου πλέον. Η εν λόγω μεταγραφή, αν «κλειδώσει», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απροσδόκητη αφού ο Απόστολος έχει «κλειστό» συμβόλαιο με την ΕΡΤ έως το 2027. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος, ή το κανάλι του Φαλήρου, θα πρέπει να καταβάλλουν την προβλεπόμενη από το συμβόλαιο ρήτρα προκειμένου να λήξει η συνεργασία και με τυπικούς όρους.

Την ίδια ώρα, ο Άκης Παυλόπουλος φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μετακομίσει στον ΑΝΤ1. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε ο ΣΚΑΪ ούτε ο σταθμός του Αμαρουσίου επιβεβαιώνουν κάτι, η απόφαση θεωρείται από πολλούς «κλειδωμένη». Ο Δημήτρης Οικονόμου, «το άλλο του μισό» στην εκπομπή «Σήμερα» του Φαλήρου, έχει συμβόλαιο ενεργό. Όμως, μία πιθανή αποχώρηση του πρώτου θα δημιουργήσει έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια.

Ανοιχτό παραμένει ακόμη το μέτωπο της Σίας Κοσιώνη, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 με φόντο την προεκλογική περίοδο. Η δημοσιογράφος είναι από τα δυνατά χαρτιά της ενημέρωσης και για τον ΑΝΤ1 η άφιξή της, σίγουρα, θα είναι μεγάλο ατού. Οι επαφές αφορούν σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο, αλλά και μία βραδινή εκπομπή με πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο ΑΝΤ1, όπως αποτυπώνεται, μετά την έλευση του Βασίλη Παπαδρόσου, ενός ανθρώπου που ξεχωρίζει για τις ιδέες και την εργατικότητά του, διανύει περίοδο ανασύνταξης δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και σε άλλα μετερίζια. Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές εκπομπών, τόσο σε ΣΚΑΪ όσο και σε OPEN, δεν βλέπουν ακόμη τις τελικές συμφωνίες με τα στελέχη. Η ρευστή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες μεταγραφές, που θα φέρουν ντόμινο εξελίξεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ποιες οικογένειες δικαιούνται προσαύξηση €50 – Τα νέα εισοδηματικά

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έργα όχι υποσχέσεις η απάντηση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και αυστηρό μήνυμα στην αγορά κατά της ακρίβειας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας είχε παραπέμψει τον δράστη σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί

06:48LIFESTYLE

Τα «πήγαινε-έλα» της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι αλλάζουν στέγη

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιουνίου

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Ταμείο 300 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν προβλέπει το πλαίσιο με τις ΗΠΑ – Θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την τελική συμφωνία

06:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέγας είσαι Λιονέλ: Δείτε όσα έκανε ο Μέσι στο ματς με την Αλγερία

06:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται μπόρες σε αρκετές περιοχές – Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο

06:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αργεντινή – Αλγερία 3-0: Χατ τρικ ο μυθικός Λιονέλ Μέσι!

05:54ΚΟΣΜΟΣ

«Mπάλα φωτιάς»: Εκτυφλωτικό μετέωρο έσκισε τον ουρανό σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Ιουνίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Η G7 σφίγγει τον κλοιό στη Ρωσία – Νέες κυρώσεις και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 17 Ιουνίου

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν για συμφωνία με ΗΠΑ: Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αφήσει αυτήν την ευκαιρία «ανεκμετάλλευτη»

03:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Έλληνες προτιμούν υβριδικά αυτοκίνητα: 56,1% πωλήσεις τον Μάιο με άνοδο 8,5%

03:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος

03:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράκ – Νορβηγία 1-4: Όταν έχεις Χάαλαντ, όλα γίνονται εύκολα...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται μπόρες σε αρκετές περιοχές – Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την αγνοούμενη Σταυρούλα - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

06:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αργεντινή – Αλγερία 3-0: Χατ τρικ ο μυθικός Λιονέλ Μέσι!

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος - «Γεμίστε την Αθήνα με μουσική»

06:48LIFESTYLE

Τα «πήγαινε-έλα» της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι αλλάζουν στέγη

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Ε65: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Πώς θα κινηθούν τα οχήματα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Κράτησαν το φύλο του μωρού έκπληξη και η αντίδρασή τους κάνει τον γύρο του διαδικτύου

06:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέγας είσαι Λιονέλ: Δείτε όσα έκανε ο Μέσι στο ματς με την Αλγερία

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. είχε δει στον δράστη κρίσεις πανικού και ένταση - Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια

05:54ΚΟΣΜΟΣ

«Mπάλα φωτιάς»: Εκτυφλωτικό μετέωρο έσκισε τον ουρανό σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας είχε παραπέμψει τον δράστη σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί

20:12LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: «Ακούω από Γαρμπή μέχρι R'n'B, γιατί να διαλέξω ένα είδος μουσικής;»

23:12LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο στην Μεσσηνία - «Δεν ήξερε κανείς τίποτα»

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Η G7 σφίγγει τον κλοιό στη Ρωσία – Νέες κυρώσεις και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ