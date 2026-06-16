Ο Απόστολος Μαγγηριάδης ετοιμάζεται για ΣΚΑΪ - Η αποχώρηση από την ΕΡΤ

Snapshot Ο Απόστολος Μαγγηριάδης εξετάζει τη μεταγραφή από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων.

Η μεταγραφή θεωρείται απροσδόκητη λόγω του συμβολαίου του με την ΕΡΤ που ισχύει έως το 2027.

Για την ολοκλήρωση της μετακίνησης, θα πρέπει να καταβληθεί ρήτρα από τον δημοσιογράφο ή τον ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ προχωρά σε αλλαγές στο ενημερωτικό του πρόγραμμα ενόψει προεκλογικής περιόδου και μετά τις αποχωρήσεις σημαντικών παρουσιαστών.

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει μακρά εμπειρία στον ΣΚΑΪ, όπου εργαζόταν πριν την ΕΡΤ. Snapshot powered by AI

Συνεχίζουν να απασχολούν τα πρόσωπα της ενημέρωσης στην τηλεόραση, καθώς βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Ο Απόστολος Μαγγηριάδης ετοιμάζεται να αφήσει το μέτωπο της EΡΤ, συγκεκριμένα του ERTNEWS, για να μετακινηθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος έχει δεχτεί πρόταση από τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων καθώς η Λένα Φλυτζάνη, που το παρουσίαζε, βρίσκεται στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου πλέον. Η εν λόγω μεταγραφή, αν «κλειδώσει», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απροσδόκητη αφού ο Απόστολος έχει «κλειστό» συμβόλαιο με την ΕΡΤ έως το 2027.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος, ή το κανάλι του Φαλήρου, θα πρέπει να καταβάλλουν την προβλεπόμενη από το συμβόλαιο ρήτρα προκειμένου να λήξει η συνεργασία και με τυπικούς όρους.

Ο ΣΚΑΪ, με φόντο την προεκλογική περίοδο αλλά και τις αποχωρήσεις των Βασίλη Παπαδρόσου και Σίας Κοσιώνη, βρίσκεται σε μία φάση αλλαγών. Ο Απόστολος Μαγγηριάδης είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα δυνατό χαρτί στον ενημερωτικό τομέα που γνωρίζει καλά τον ΣΚΑΪ ως σταθμό αφού εργάστηκε εκεί επί σειρά ετών.

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