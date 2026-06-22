Δυο μαύρα πουκάμισα: Τα πρώτα πλάνα με τους πρωταγωνιστές

Snapshot Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» σε Κρήτη και Αθήνα για το MEGA.

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, με σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη.

Η ιστορία εξελίσσεται από τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη και επικεντρώνεται σε θέματα φιλίας, αγάπης, προδοσίας και αποκαλύψεων του παρελθόντος.

Οι βασικοί χαρακτήρες είναι ο εκρηκτικός Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ο λογικός δάσκαλος Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) και η δυναμική Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), των οποίων οι σχέσεις δοκιμάζονται έντονα.

Η άφιξη της Μαρκέλλας προκαλεί συγκρούσεις και αποκαλύψεις που ανατρέπουν τις ισορροπίες μεταξύ των πρωταγωνιστών. Snapshot powered by AI

Το MEGA επενδύει ξανά στη μυθοπλασία και ετοιμάζει μεγάλες παραγωγές για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Η δραματική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» αναμένεται να καθηλώσει. Οι συντελεστές ξεκίνησαν σήμερα τα γυρίσματα, που θα πραγματοποιούνται σε Κρήτη και Αθήνα.

Εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα δραματική σειρά «ζωντανεύει» μια καθηλωτική ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, την προδοσία και τις αλήθειες που, όσο βαθιά κι αν κρυφτούν, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη.

Στα ορεινά Χανιά, ένας έρωτας έρχεται να ταράξει, όσα θεωρούνταν δεδομένα. Σχέσεις δοκιμάζονται, παλιοί δεσμοί απειλούνται και πληγές που έμοιαζαν κλειστές, ανοίγουν ξανά. Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα τραυματικό γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια, σκεπάζεται από τη σιωπή, με σκοπό να παραμείνει για πάντα «θαμμένο». Τα χρόνια περνούν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παρελθόν επιστρέφει και καθώς διεκδικεί τη θέση του στο παρόν, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για όλους. Το ίδιο και τα τραύματα που θα προκαλέσει…

https://www.instagram.com/reel/DZ4Z8aLOeTD/

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός και αυθόρμητος, που αφήνεται στα συναισθήματά του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ζει με πάθος, αγαπά με ένταση και συχνά παρασύρεται από τις παρορμήσεις του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) δάσκαλος στο επάγγελμα, πορεύεται με γνώμονα τη λογική, την υπευθυνότητα και την ανάγκη να προστατεύει όσους αγαπά. Οι δρόμοι τους, ωστόσο, οδηγούνται αργά αλλά σταθερά σε μια αναπόφευκτη αναμέτρηση. Η άφιξη της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη), μιας γοητευτικής και δυναμικής γυναίκας, θα ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η παρουσία της θα πυροδοτήσει εξελίξεις, που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απωθημένα και βαθιές συγκρούσεις.