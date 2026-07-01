Σία Κοσιώνη για την απομάκρυνσή της από το δελτίο ειδήσεων: «Ο κόσμος θα απαντήσει αν του λείπω»

Για την απομάκρυνσή της από την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ και το πώς αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της τώρα που δεν εργάζεται μίλησε σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες η Σία Κοσίωνη.

«Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο, πολλών ετών. Σε πολλούς κακοφαίνεται το γεγονός ότι έχουν χάσει τα πατήματά τους, τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει πάλι, ενώ δε δουλεύω να μην έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Δε μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά κάπως γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί ως το βράδυ», δήλωσε στις κάμερες η παρουσιάστρια.

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