Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει τελικά στην πρωινή ζώνη

Snapshot Η πρωινή ζώνη παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, με κάποιες εξαιρέσεις και ευχάριστες εκπλήξεις.

Η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 σημείωσε υψηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό, με 14,9%, επιβεβαιώνοντας την ανανέωσή της για την επόμενη σεζόν.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στο σύνολο τηλεθεατών, με 21,5%, και 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ είχαν 14,3% στο σύνολο αλλά χαμηλή απόδοση 6,8% στο δυναμικό κοινό 18

54.

Η «Super Κατερίνα» του ALPHA διατήρησε μέτρια ποσοστά με 9,4% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Με προβληματισμό παρακολουθούν τα στελέχη των καναλιών την τηλεθέαση, τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα νούμερα στην πρωινή ζώνη είναι αρκετά χαμηλά. Βέβαια, υπάρχουν οι φωτεινές εξαιρέσεις αλλά και οι ευχάριστες εκπλήξεις.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 9,4% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» σημείωσε 6,5% στο σύνολο και 5,4% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in στο STAR, έκαναν 7,9% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο της ενημέρωσης, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 14,3% στο σύνολο αλλά μόλις 6,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 9,9% του συνόλου και στο 4,2% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, συγκέντρωσε 9,9% και 2,3% αντίστοιχα.

Στο πολύ πρωινό slot, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς-Νωρίς», με τους Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη, συνεχίζει να ανεβάζει στροφές σημειώνοντας χθες 7,4% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για ποσοστά εξαιρετικά καλά, που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω εκπομπή δικαίως πήρε το πράσινο φως για του χρόνου. Το «Happy Day» στον ALPHA έκανε 9,6% στο σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κράτησε παρέα στο 21,5% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ έκανε 16,4% και 8,7%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» 6,4% και 4,8%.

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