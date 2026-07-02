Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίασε από την εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη για να ξεκουραστεί.

Τη θέση της παρουσιάστριας ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, όπως είχε κάνει και μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Η τελευταία εκπομπή της σεζόν προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί με μια γιορτή που θα περιλαμβάνει μπαλόνια και catering.

Η Καινούργιου χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική χρονιά ως την ωραιότερη της ζωής της, συνδυασμένη με την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού της. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν βρέθηκε στο πόστο της, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανέλαβε τη θέση της, όπως έκανε πριν από λίγο καιρό, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της.

«Σήμερα και αύριο και καλό καλοκαίρι μετά, κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας, για σήμερα, δεν θα είναι μαζί μας… Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία», είπε χαρακτηριστικά.

«Αύριο θα κάνουμε πάρτι κανονικό! Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, ιστορίες, catering. Εμένα θα ‘ρθουν τα παιδάκια μου, θα ‘ρθουν τα παιδιά πάρα πολλών, του Συρίγου, θα κάνουμε πάρτι κανονικό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Πριν από μερικές ημέρες, η παρουσιάστρια του ALPHA έκανε τον απολογισμό της λέγοντας: «Πόσο ωραία πέρασε αυτή η χρονιά. Ήταν η ωραιότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου. Δηλαδή ήρθα εδώ έγκυος, μετά πέρασα μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη με εσάς όλους. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έφερα το παιδάκι μου στον κόσμο και είναι υγιέστατο. Θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα ότι δεν είναι η ομορφότερη τηλεοπτική χρονιά της ζωής μου, πραγματικά. Και ευχόμαστε να κλείσει και πολύ ωραία».

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