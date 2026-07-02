Φουλάρουν τις μηχανές για τη βραδινή ζώνη – Τι ετοιμάζουν τα κανάλια για τη νέα χρονιά

Snapshot Τα κανάλια επενδύουν ιδιαίτερα στη βραδινή ζώνη με νέες σειρές και σόου, δίνοντας έμφαση σε δυνατά προγράμματα για την prime time τηλεθέαση.

Το STAR ανανεώνει το «GNTM» με νέα κριτική επιτροπή και συνεχίζει δημοφιλείς σειρές όπως «Τα Φαντάσματα» και «IQ 160».

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει νέα ψυχαγωγικά σόου, όπως το «Dancing with the Stars», και δραματικές σειρές εποχής, μεταξύ των οποίων «Ντέρτι», «Σπιλιάδες» και «Κρίνο & Αγκάθι».

Ο ΣΚΑΪ θα επαναφέρει το «Voice» και παρουσιάζει νέα σόου όπως το «Dragons’ Den», ενώ επενδύει στη μυθοπλασία με τη νέα σειρά «Μπλε Ώρες».

ALPHA και ΕΡΤ εστιάζουν στη μυθοπλασία με σειρές όπως «Κενά μνήμης», «Οι κόρες της Αρετής», «Για σένα» και «TV Land», ενώ το MEGA προβάλλει πολυαναμενόμενα σίριαλ όπως «Δύο μαύρα πουκάμισα», «Κάμπινγκ» και «Σύγκρουση». Snapshot powered by AI

Για τη βραδινή ζώνη δίνεται γη και ύδωρ από τα κανάλια, προκειμένου να εξασφαλίσουν δυνατά χαρτιά. Άλλωστε, η prime time είναι η κυριότερη «αιτία» για την οποία οι ιθύνοντες προσπαθούν να «πετσοκόψουν» μπάτζετ από άλλες ζώνες.

Αυτή την περίοδο οριστικοποιούνται τα προγράμματα που θα βουτήξουν στα άδυτα του ανταγωνισμού και το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επιλογές θα είναι πολλές!

Στο STAR, τα φώτα πέφτουν πάνω στο «GNTM». Ο διαγωνισμός, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Στον νέο κύκλο, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models.

Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξαναχτυπά ως παρουσιάστρια και κριτής. Το κανάλι, όμως, επενδύει και στις σειρές. «Τα Φαντάσματα» και το «IQ 160» επιστρέφουν με νέα επεισόδια για να συνεχίσουν την επιτυχία των προηγούμενων χρόνων.

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Στον ΑΝΤ1, μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Your Face Sounds Familiar», ρίχνουν στο τραπέζι σκέψεις και ιδέες για σόου μιας και τα νούμερα τηλεθέασης απέδειξαν ότι το κοινό έχει ανάγκη από εντυπωσιακά φορμάτ. Το «Dancing with the stars» ακούγεται έντονα, με το εν λόγω πρότζεκτ να έχει γράψει ιστορία στο παρελθόν.

Στο νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει και το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά και η «τριπλέτα» του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», «The roadshow», «The 2night show». Το κανάλι του Αμαρουσίου θα ζορίσει τον ανταγωνισμό με τις νέες του σειρές.

Τα πρώτα δείγματα δημιουργούν προσδοκίες και αναμένουμε τις παραγωγές μυθοπλασίας. To «Ντέρτι» είναι μία δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη, αναμένεται να καθηλώσει. Άξιοι αναφοράς είναι και οι πρωταγωνιστές, που βλέπουμε στο τρέιλερ. Η Ξένια (Κλέλια Ρένεση), η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου), ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), η Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), θα παρασύρουν το κοινό με τις προσωπικές τους υποθέσεις.

Στο ίδιο κανάλι θα δούμε και τη νέα δραματική σειρά εποχής «Σπιλιάδες», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου, εντάσσοντας στο πρωταγωνιστικό καστ τους Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου και Ντένια Ψύλλια. Η σειρά, που διαδραματίζεται το 1962, αφηγείται την ιστορία της Νίκης, η οποία μετά από ένα ατύχημα χάνει τη μνήμη της και προσπαθεί να ανακαλύψει τη νέα της ταυτότητα. Η αρχική λίστα συμπληρώνεται από το πολλά υποσχόμενο «Κρίνο & Αγκάθι». Πρόκειται για μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου. Αναστασία Παντούση, Στέλιος Μάινας, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Μαρία Ζορμπά, εμφανίζονται στο τρέιλερ και μάς βάζουν στο κλίμα της ιστορίας.

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Οι άσοι στο μανίκι του ΣΚΑΪ

Το «Voice» έχει αποδείξει την αξία του και, τη νέα σεζόν, θα επιστρέψει με εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες προσθήκες. Στον τομέα των σόου, θα δούμε και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον νέο κύκλο του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν. Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς.

Ο ΣΚΑΪ επενδύει, όμως, ξανά στη μυθοπλασία και αυτό είναι το μεγάλοι στοίχημα. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα τη σειρά «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. «Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε.

Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις Μπλε Ώρες. Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού...

Οι Μπλε Ώρες μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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ALPHA και ΕΡΤ: Φουλ στη μυθοπλασία

Η μυθοπλασία έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του ALPHA στο χρηματιστήριο της TV. Έτσι και την επόμενη σεζόν, οι σειρές θα πρωταγωνιστήσουν. Οι κωμωδίες «Το Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συνεχίζονται, ενώ επιστρέφουν και οι «Φόνοι στο καμπαναριό». Ένα ακόμη σίριαλ, που έχει «κλειδώσει», φέρει τον τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης».

Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο.

Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός. Να σημειωθεί ότι στην ίδια σειρά θα δούμε και τη μοναδική Λένα Κιτσοπούλου.

Η λίστα του ALPHA μεγαλώνει με την καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής». Βασική ηρωίδα της είναι μια γυναίκα, η οποία ονειρευόταν πάντα να ζήσει μια πλούσια ζωή, αλλά τελικά βρέθηκε χήρα να αναθρέψει μόνη της τις κόρες της. Έτσι, όταν τα κορίτσια της μεγαλώνουν δεν διστάζει να τα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να ζήσει μέσα από αυτές το όνειρό της. Στη συγκεκριμένη παραγωγή έχει ήδη κλείσει η Μαριάννα Τουμασάτου.

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Tο «Για σένα», η νέα μεγάλη δραματική σειρά, έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν για να αφηγηθεί μια ιστορία έρωτα, πάθους και βαθιών συγκρούσεων. Μια ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις, όμως η έλξη που τους ενώνει αποδεικνύεται πιο δυνατή από κάθε εμπόδιο. Το τριαντάφυλλο συμβολίζει το συναίσθημα που γεννιέται ανάμεσά τους.

Τα αγκάθια συμβολίζουν όλα όσα τους κρατούν μακριά, όλα όσα δεν τους επιτρέπουν να παραδεχτούν αυτό που νιώθουν. Στο κανάλι θα προβληθεί ένα ακόμη σίριαλ, με τίτλο «Μια γυναίκα». Η Δανάη Παππά φαίνεται ότι θα ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον σταθμό στον «Άγιο Έρωτα».

Η ΕΡΤ ακόμη εξετάζει συνεργασίες, σίγουρο θεωρείται όμως ότι θα βγει στον αέρα το «TV Land». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Σύλβια Δεληκούρα, ενώ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας η Σάννυ Χατζηαργύρη.

Στο πρόγραμμα θα προστεθεί και η παραγωγή «Οι Θάλασσες μας χώρισαν». Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει σε 8 επεισόδια που βασίζονται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα. Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος και Αθηνά Λιμπάντση.

Όσα ετοιμάζουν στο MEGA

Στο MEGA, το σίριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχει «κλειδώσει». Πρόκειται για

τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας

Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια.

Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη.

Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία

σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.

Στο Μεγάλο κανάλι, έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου, έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και, πλέον, έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής.

Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

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Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, συμπληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της.

Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων.

Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με

τη συνείδησή της.