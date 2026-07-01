«Grand Hotel» και «Παιχνίδια εκδίκησης»: Φινάλε για τις σειρές του ΑΝΤ1

Snapshot Το «Grand Hotel» ολοκληρώνεται απόψε με το τελευταίο επεισόδιο που περιλαμβάνει τραγικά γεγονότα, γάμο και επιστροφή ενός παλιού γνώριμου.

Ο Ρήγας στο «Grand Hotel» βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ζωής του και οι χαρακτήρες καλούνται να αφήσουν πίσω το παρελθόν.

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» κλείνουν απόψε με την εξαφάνιση του Κωστή, που φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πληγές της και την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί της.

Η Μαρίνα στα «Παιχνίδια εκδίκησης» παίρνει αμετάκλητη απόφαση να διεκδικήσει μια νέα ζωή, επηρεασμένη από τις πράξεις του Άγη. Snapshot powered by AI

Τίτλοι τέλους πέφτουν, απόψε, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1. Στις 21.00, θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο που αναμένεται να καθηλώσει.

Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel... Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.

Στις 22.30, απόψε, γράφεται ο επίλογος και για τα «Παιχνίδια εκδίκησης». Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, θα καθηλώσει με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο: Η εξαφάνιση του Κωστή φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πιο βαθιές της πληγές. Μέσα στην αγωνία για το παιδί της, συνειδητοποιεί επιτέλους όσα αρνιόταν να δει για καιρό: πως οι επιλογές και οι πράξεις του Άγη σημάδεψαν ανεπανόρθωτα την ίδια και το παιδί της. Η ανάγκη της να προστατεύσει τον εαυτό της και τον γιο της γίνεται πιο δυνατή από ποτέ και η απόφασή της για το μέλλον είναι πλέον αμετάκλητη. Τώρα είναι έτοιμη να διεκδικήσει τη ζωή που πραγματικά της αξίζει.

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