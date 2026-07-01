«Grand Hotel» και «Παιχνίδια εκδίκησης»: Φινάλε για τις σειρές του ΑΝΤ1

Οι σειρές ολοκληρώνουν την πορεία τους στο κανάλι του Αμαρουσίου…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Grand Hotel» και «Παιχνίδια εκδίκησης»: Φινάλε για τις σειρές του ΑΝΤ1
LIFESTYLE
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  • Το «Grand Hotel» ολοκληρώνεται απόψε με το τελευταίο επεισόδιο που περιλαμβάνει τραγικά γεγονότα, γάμο και επιστροφή ενός παλιού γνώριμου.
  • Ο Ρήγας στο «Grand Hotel» βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ζωής του και οι χαρακτήρες καλούνται να αφήσουν πίσω το παρελθόν.
  • Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» κλείνουν απόψε με την εξαφάνιση του Κωστή, που φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πληγές της και την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί της.
  • Η Μαρίνα στα «Παιχνίδια εκδίκησης» παίρνει αμετάκλητη απόφαση να διεκδικήσει μια νέα ζωή, επηρεασμένη από τις πράξεις του Άγη.
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Τίτλοι τέλους πέφτουν, απόψε, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1. Στις 21.00, θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο που αναμένεται να καθηλώσει.

Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel... Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.

Στις 22.30, απόψε, γράφεται ο επίλογος και για τα «Παιχνίδια εκδίκησης». Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, θα καθηλώσει με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο: Η εξαφάνιση του Κωστή φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πιο βαθιές της πληγές. Μέσα στην αγωνία για το παιδί της, συνειδητοποιεί επιτέλους όσα αρνιόταν να δει για καιρό: πως οι επιλογές και οι πράξεις του Άγη σημάδεψαν ανεπανόρθωτα την ίδια και το παιδί της. Η ανάγκη της να προστατεύσει τον εαυτό της και τον γιο της γίνεται πιο δυνατή από ποτέ και η απόφασή της για το μέλλον είναι πλέον αμετάκλητη. Τώρα είναι έτοιμη να διεκδικήσει τη ζωή που πραγματικά της αξίζει.

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