Σειρές, ενημέρωση και ζωντανές εκπομπές… στον βωμό της καλοκαιρινής πρωινής ζώνης

Snapshot Την 3η Ιουλίου ολοκληρώνονται οι περισσότερες πρωινές εκπομπές και τη θέση τους παίρνουν επαναλήψεις σειρών ή ζωντανά προγράμματα στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Στο MEGA προβάλλονται επαναλήψεις σειρών όπως «Ρετιρέ» και «Η πολυκατοικία», ενώ η «Κοινωνία ώρα MEGA» συνεχίζει με αντικαταστάτες το καλοκαίρι.

Ο ΑΝΤ1 προβάλλει κωμικές σειρές από τις 6 Ιουλίου, όπως «Πάτερ Ημών» και «Πέτα τη φριτέζα».

Το OPEN και ο ΣΚΑΪ διατηρούν ζωντανά ενημερωτικά προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με δημοσιογράφους που αναλαμβάνουν τις εκπομπές μετά τα μέσα Ιουλίου.

Στον ALPHA, οι πρωινές εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» ολοκληρώνονται στις 3 Ιουλίου και τις επόμενες μέρες προβάλλονται σειρές όπως «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου, οι περισσότερες πρωινές εκπομπές αποχαιρετούν τους τηλεθεατές και η τηλεόραση μπαίνει σε summer mood… Τη θέση των μαγκαζίνο παίρνουν επαναλήψεις σειρών, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις τα κανάλια επενδύουν σε ζωντανά προγράμματα.

Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά είπε το τελευταίο «Buongiorno» την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ήδη από χθες, στη θέση τoυ μαγκαζίνο προβάλλονται οι θρυλικές σειρές «Ρετιρέ», «Η πολυκατοικία», «Ένας μήνας και κάτι», που έχουν αφήσει εποχή στην ταινιοθήκη του Μεγάλου καναλιού. Στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένεται να ευχηθούν «καλό καλοκαίρι» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Το επιτυχημένο δίδυμο θα ανανεώσει το ραντεβού του για τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» θα παραμείνει στην τηλεοπτική αρένα το καλοκαίρι με αντικαταστάτες.

Στον ΑΝΤ1, οι πρωινές εκπομπές ρίχνουν αυλαία την Παρασκευή. Από Δευτέρα 6 Ιουλίου θέση παίρνουν κωμικές σειρές. «Πάτερ Ημών», «Θα βρεις τον δάσκαλό σου», «Πέτα τη φριτέζα», «Εργαζόμενη γυναίκα», είναι μερικά από τα σίριαλ που θα κρατήσουν συντροφιά.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το δίδυμο του STAR, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, κλείνει έναν μεγάλο κύκλο… αυτόν του «Breakfast@STAR». Την ίδια μέρα, «καλό καλοκαίρι» θα ευχηθεί και η Ζήνα Κουτσελίνη με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Από την επόμενη Δευτέρα, τη σκυτάλη παίρνουν οι παιδικές σειρές στις οποίες το κανάλι έχει παράδοση.

Στο μετερίζι του OPEN, στόχος είναι η καρδιά της ενημέρωσης και το καλοκαίρι να χτυπά δυνατά. Το φετινό στοίχημα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου απέφερε καρπούς και έτσι τα ενημερωτικά δίδυμα Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου, θα παραμείνουν στις επάλξεις ως τα τέλη Ιουλίου. Τη σκυτάλη θα πάρουν δημοσιογράφοι του καναλιού, που θα αναλάβουν την παρουσίαση μέχρι τις αρχές της νέας σεζόν.

Με ίδια φιλοσοφία θα πορευτούν και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ. «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», θα είναι on air έως τις 24 Ιουλίου. Από τις 27 Ιουλίου, δημοσιογράφοι του καναλιού θα αναλάβουν τις εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «On Line» όπως κάθε καλοκαίρι. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, «Καλημέρα» και «Δεκατιανοί» θα είναι στον αέρα έως τις 26 Ιουλίου.

Στο μέτωπο του ALPHA, την 3η Ιουλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα πει την τελευταία «καλημέρα» της σεζόν, μέσα από το «Happy Day», με χαμόγελο και θετική διάθεση. Η εκπομπή θα ανανεώσει το ραντεβού της για τον Σεπτέμβριο. Αυλαία θα ρίξει και η «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να ολοκληρώνει ίσως την πιο ωραία χρονιά της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια θα βρεθεί τον Σεπτέμβρη στην ίδια θέση, πιθανότατα με την ίδια ομάδα και μοναδική απώλεια την αρχισυντάκτρια Ειρήνη Αρβανίτη που φεύγει, αφού η συνταγή θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, τη θέση των εκπομπών θα πάρουν οι σειρές «Εντιμότατοι κερατάδες», «Οικογενειακές Ιστορίες», αλλά και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

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