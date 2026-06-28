Καυτό καλοκαίρι στην TV: Μεταγραφές που περιμένουμε και παρουσιαστές που συζητιούνται

Snapshot Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή, με σημαντικές μεταγραφές να αναμένονται το καλοκαίρι.

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος μετακινούνται στην ΕΡΤ για τη μεσημεριανή ζώνη και το «Στούντιο 4».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μεταφέρονται στον ΣΚΑΪ με παρόμοια εκπομπή αλλά διαφορετικό τίτλο. Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Παρασκευή, ολοκληρώνεται κι επίσημα η τηλεοπτική σεζόν. Οι εκπομπές ρίχνουν αυλαία, οι παρουσιαστές αποχαιρετούν και οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Ο Ιούλιος αναμένεται «καυτός» και με μεγάλο ενδιαφέρον για τα πρόσωπα πρώτης γραμμής.

Συγκεκριμένα,τα στελέχη φουλάρουν τις μηχανές προκειμένου να «κλειδώσουν» μεταγραφές που εκκρεμούν. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος μετακινούνται στην ΕΡΤ, ωστόσο πριν τη λήξη της συνεργασίας της πρώτης με τον ΑΝΤ1 δεν θα δούμε την περιβόητη ανακοίνωση. Το δίδυμο θα αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη και το «Στούντιο 4» από το οποίο αποχωρούν Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Οι δύο καλοί φίλοι βαδίζουν προς ΣΚΑΪ και θα κάνουν μία ίδιου περιεχομένου εκπομπή με διαφορετικό τίτλο. «Την επόμενη χρονιά δεν θα δείτε σχεδόν καμία αλλαγή. Μικρά πράγματα θα αλλάξουν, η εκπομπή θα είναι αυτή που ξέρουμε τόσα χρόνια», είπε πρόσφατα ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Στον τομέα της ενημέρωσης και των μεταγραφών αναμένουμε το deal της Σίας Κοσιώνη με τον ΑΝΤ1 και εκείνο του Άκη Παυλόπουλου επίσης με το κανάλι του Αμαρουσίου. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά σημαντικές κινήσεις του σταθμού, που θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Κι ενώ για τους προαναφερθέντες η κατάσταση έχει δρομολογηθεί, για άλλους τηλεαστέρες τα πράγματα ακόμα είναι ρευστά. Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά είναι το πιο hot όνομα στο μεταγραφικό παζάρι. Μετά τη λήξη της συνεργασίας της με το MEGA, αναμένεται να απασχολήσει ιδιαίτερα χωρίς ακόμα να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες.

Στο ίδιο mood βρίσκεται και ο Κώστας Τσουρός, καθώς προχώρησε σε βελούδινο διαζύγιο με τον ΣΚΑΪ. Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να βρει νέα τηλεοπτική στέγη και να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου αποχαιρετούν, την Παρασκευή, με το «Breakfast@STAR», και μένουν ελεύθεροι για νέες περιπέτειες και δοκιμασίες στην τηλεόραση. Μέχρι αυτή τη στιγμή άγνωστο παραμένει το τι θα κάνουν.

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου, επίσης, ολοκληρώνουν τη χρονιά και αποτελεί μυστήριο το τι θα συμβεί στο OPEN. Ο παρουσιαστής έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις. Παράλληλα, φήμες θέλουν την ξανθιά παρουσιάστρια επίσης να κάνει επαφές με τα στελέχη.