Ποιες σειρές δίνουν ραντεβού… και τη νέα σεζόν

Snapshot Ο ALPHA ανανέωσε τις κωμωδίες «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Το σόι σου» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η σειρά «Το σόι σου» επέστρεψε μετά από έξι χρόνια και σημείωσε υψηλή τηλεθέαση.

Το STAR επιβεβαίωσε την επιστροφή της σειράς «Τα Φαντάσματα» με νέες περιπέτειες και χαρακτήρες.

Ο 4ος κύκλος της αστυ

κωμικής σειράς «IQ 160» θα προβληθεί τη νέα σεζόν με νέες προκλήσεις και εξελίξεις για τους πρωταγωνιστές.

Οι σειρές υπόσχονται συνδυασμό κωμωδίας, συγκίνησης και ανατροπών στην τηλεοπτική σεζόν που έρχεται. Snapshot powered by AI

Σε μία τηλεοπτική αρένα που όλα αλλάζουν και ανατρέπονται, υπάρχουν κάποιες σειρές που με το σπαθί τους πήραν το πράσινο φως για τη νέα χρονιά.

Ο ALPHA, μεγάλος νικητής στη μυθοπλασία, έδωσε εισιτήριο σε δύο αγαπημένες κωμωδίες. Η τρυφερή σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» θα συνεχιστεί και ήδη είναι στον αέρα το trailer. Τα πρώτα πλάνα άφησαν να φανεί πως οι ήρωες θα βρεθούν ξανά μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις, συγκινητικές στιγμές και νέες δοκιμασίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, συντροφιά θα κρατά και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά «Το σόι σου». Έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, το πιο αγαπημένο σόι της ελληνικής τηλεόρασης επέστρεψε φέτος πιο οικογενειακό, πιο αστείο και πιο τρελό από ποτέ! Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι γύρισαν, έτοιμοι να αποδείξουν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο. Και το αποτέλεσμα τούς αντάμειψε, αφού το σίριαλ σάρωσε στους πίνακες τηλεθέασης.

Στο μέτωπο του STAR ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο σειρές. «Τα Φαντάσματα» επιστρέφουν και Ορφέας Αυγουστίδης-Έλλη Τρίγγου υπόσχονται πολλές περιπέτειες. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο! Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων. Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις.

Παράλληλα, θα βγει στον αέρα και ο νέος κύκλος του «IQ 160». Η αστυ-κωμική σειρά, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο κύκλο επεισοδίων. Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική και άκρως οδυνηρή! Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα; Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη.

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