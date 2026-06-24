Οι σειρές του καλοκαιριού – Τι βγάζουν από το συρτάρι τα κανάλια

Τα προγράμματα της TV αποχαιρετούν τους τηλεθεατές και η ελληνική τηλεόραση… μπαίνει σε καλοκαιρινό mood.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα στελέχη κρατούν στον αέρα κάποιες πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και «γεμίζουν» τις υπόλοιπες ζώνες με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ποιες παραγωγές μυθοπλασίας θα κρατούν, όμως, φέτος συντροφιά;

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ΣΚΑΪ επενδύει στη μεσημεριανή ζώνη και βγάζει στον αέρα την τουρκική σειρά «Νόμοι της καρδιάς».

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουλίου, στις 14.45, και πρόκειται για ένα σίριαλ που σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε.

Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Σεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης.

Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική. Μία απόφαση της μητέρας όμως, προκαλεί άγριες συγκρούσεις και το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια, απειλώντας το μέλλον της… Κι ενώ η οικογένεια Σεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει τους φόβους που απέφευγε όλη της τη ζωή, η ηρωίδα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα.

Ο ANT1 έκανε τη μεγάλη έκπληξη και εξασφάλισε τα δικαιώματα της σειράς «Έτερος Εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα ριχτεί στην καλοκαιρινή αρένα και αναμένεται να κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης. Η παραγωγή, που βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία από την οποία αντλεί τη θεματική και το αφηγηματικό της υπόβαθρο, αναπτύσσεται σε 3 κύκλους των 8 επεισοδίων ο καθένας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα τόσο μεταξύ τους όσο και με την αρχική κινηματογραφική ιστορία.

Ο 1ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» εισάγει τους βασικούς χαρακτήρες και το σκοτεινό αφηγηματικό πλαίσιο. Ο 2ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», εμβαθύνει στις ψυχολογικές και ηθικές συγκρούσεις των ηρώων. Ο 3ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», ολοκληρώνει την ιστορία με μία κορύφωση που συνδυάζει στοιχεία δικαιοσύνης και εκδίκησης.

Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου; Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, καλείται να συνδράμει σε μια σύνθετη αστυνομική έρευνα γύρω από μια σειρά δολοφονιών που φέρουν ένα ανησυχητικά προσεκτικά δομημένο μοτίβο.

Τα εγκλήματα αυτά δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες πράξεις βίας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, σκοτεινό πλαίσιο νοημάτων, όπου η φιλοσοφία, η μαθηματική ακρίβεια και η έννοια της «δικαιοσύνης» συνυπάρχουν με τρόπο ανατριχιαστικό. Καθώς ο Λαΐνης προσεγγίζει τον τρόπο σκέψης του δράστη, η έρευνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Τα όρια ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συμμετοχή αρχίζουν να θολώνουν, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο όχι μόνο με την πολυπλοκότητα του εγκλήματος, αλλά και με τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

Στο STAR, στη βραδινή ζώνη, θα προβάλλεται σε επανάληψη το «IQ 160». Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη, και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε παραβάσεις, περιπέτειες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, έρευνες, παρεξηγήσεις, εξηγήσεις, γνωριμίες, εξομολογήσεις! Το σίριαλ, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει και θα αποτελεί μία σταθερή αξία στο καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Στο κανάλι της Κηφισιάς, κάθε βράδυ, θα προβάλλεται και η ξένη σειρά «Νόμος και τάξη: ειδική ομάδα». Η μακροβιότερη αστυνομική παραγωγή, με φανατικούς τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει. Υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία εγκλημάτων, που απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη ματιά στην ψυχολογία του δολοφόνου: είναι τα εγκλήματα πάθους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι τόσο περίπλοκα όσο η ίδια η ανθρώπινη φύση και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τι είναι αυτό που μετατρέπει έναν πολύ ερωτευμένο άνθρωπο σε εγκληματία;



Όσον αφορά στο MEGA; Η συνταγή είναι δοκιμασμένη και άκρως επιτυχημένη! Η ταινιοθήκη του Μεγάλου καναλιού, που αποτελεί ένα μικρό διαμάντι στα χέρια των στελεχών, γίνεται ξανά πρωταγωνίστρια. Από το πρωί έως το βράδυ, επαναλήψεις σειρών παίρνουν θέση στο πρόγραμμα και θα κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά στους τηλεθεατές. Από τη μεγάλη λίστα ξεχωρίζουμε το θρυλικό «Ρετιρέ», που θα παίζεται στην πρωινή ζώνη.

«Σε ένα ρετιρέ μιας μικροαστικής γειτονιάς της Αθήνας, ζουν η Κατερίνα, η μητέρα της και η ανιψιά της. Η Κατερίνα είναι μια γυναίκα υπερκινητική, δραστήρια και ελαφρώς νευρωτική. Εργάζεται στην εταιρία COSMOS ΕΠΕ - Διαφημίσεις-Τηλεοπτικές Εκπομπές-Δημόσιες Σχέσεις. Η Κατερίνα αντιμετωπίζει προβλήματα γενικά στις σχέσεις της με τους ανθρώπους, που τα δημιουργεί, κυρίως, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της. Τρελή την αποκαλούν οι φίλοι της, κάποιες μικροεκρήξεις όμως είναι μάλλον δικαιολογημένες από τα παράλογα της καθημερινότητας.

Οι κυριότερες αιτίες που ταράζουν τα νεύρα της Κατερίνας είναι οι αντιδράσεις της μητέρας της και της ανιψιάς της στη σχέση της με τον φαρμακοποιό Χρήστο και η αρνητική στάση της αδερφής του στο ίδιο θέμα.

Στην COSMOS εργάζεται και η Ελένη, ένα νέο και ωραίο κορίτσι που γνωρίζει τον Ιάσονα και ερωτεύονται. Οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν την ιστορία είναι η κλασσική Ελληνίδα μάνα του Ιάσονα, η φίλη της Ελένης, Χαρούλα, ο μέσα σ' όλα καφετζής Φοίβος αλλά και πολλοί άλλοι απλοί καθημερινοί ήρωες», αναφέρεται στην περιγραφή της υπόθεσης.

Στο MEGA, στη βραδινή ζώνη, θα δούμε ξανά και την κωμωδία «Ευτυχισμένοι μαζί» με τους Γιάννη Μπέζο και Κατερίνα Λέχου. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, επιστρέφει και το «Πενήντα-Πενήντα» με ατάκες και σκηνές που άφησαν εποχή.

Διαβάστε επίσης