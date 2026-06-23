Τηλεθέαση: Νικητές μέχρι τελικής πτώσης - Ποιοι σαρώνουν στη βραδινή ζώνη
Οι σταθεροί παίκτες της βραδινής ζώνης που φέρνουν πρωτιές
Μία ανάσα πριν το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν και κάποια από τα προγράμματα της βραδινής ζώνης φέρνουν υψηλά ποσοστά. Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, η σειρά «Να μ’αγαπάς» μπορεί να ολοκληρώνεται οριστικά, όμως τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους. Το σίριαλ κατέγραψε, χθες, 25,8% στο σύνολο και 20,1% στο δυναμικό κοινό.
Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», που πήρε τη σκυτάλη, σημείωσε 16,3% στο σύνολο και 16,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», στο προτελευταίο του επεισόδιο, κράτησε παρέα στο 19% του συνόλου και στο 16,9% του δυναμικού κοινού.
Μεγάλος νικητής, στη βραδινή ζώνη, είναι και η ΕΡΤ2 λόγω Μουντιάλ. Το ματς Αργεντινή-Αυστρία, που μεταδόθηκε χθες, έκανε 18,9% στο σύνολο και 19,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» συγκέντρωσε 9,9% και 11,5%. Ο διαγωνισμός μαγειρικής ολοκληρώνεται την Πέμπτη με θετικό πρόσημο, αφού παρά τον ανταγωνισμό κράτησε ένα σταθερό μερίδιο κοινού.
Στον ΑΝΤ1, οι «Σούπερ Ήρωες» σημείωσαν 7,1% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» κατέγραψε 12,4% στο σύνολο και 5,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 4,3% και 3,2% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στο MEGA; Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, σημείωσε 20% και 12,4%.