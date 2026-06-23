Τηλεθέαση: Νικητές μέχρι τελικής πτώσης - Ποιοι σαρώνουν στη βραδινή ζώνη

Οι σταθεροί παίκτες της βραδινής ζώνης που φέρνουν πρωτιές

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Νικητές μέχρι τελικής πτώσης - Ποιοι σαρώνουν στη βραδινή ζώνη
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Μία ανάσα πριν το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν και κάποια από τα προγράμματα της βραδινής ζώνης φέρνουν υψηλά ποσοστά. Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, η σειρά «Να μ’αγαπάς» μπορεί να ολοκληρώνεται οριστικά, όμως τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους. Το σίριαλ κατέγραψε, χθες, 25,8% στο σύνολο και 20,1% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», που πήρε τη σκυτάλη, σημείωσε 16,3% στο σύνολο και 16,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», στο προτελευταίο του επεισόδιο, κράτησε παρέα στο 19% του συνόλου και στο 16,9% του δυναμικού κοινού.

Μεγάλος νικητής, στη βραδινή ζώνη, είναι και η ΕΡΤ2 λόγω Μουντιάλ. Το ματς Αργεντινή-Αυστρία, που μεταδόθηκε χθες, έκανε 18,9% στο σύνολο και 19,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» συγκέντρωσε 9,9% και 11,5%. Ο διαγωνισμός μαγειρικής ολοκληρώνεται την Πέμπτη με θετικό πρόσημο, αφού παρά τον ανταγωνισμό κράτησε ένα σταθερό μερίδιο κοινού.

Στον ΑΝΤ1, οι «Σούπερ Ήρωες» σημείωσαν 7,1% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» κατέγραψε 12,4% στο σύνολο και 5,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 4,3% και 3,2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο MEGA; Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, σημείωσε 20% και 12,4%.

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