Αυλαία για τις ψυχαγωγικές εκπομπές - Πότε λένε «καλό καλοκαίρι» οι παρουσιαστές

Τα φινάλε και οι αλλαγές της νέας χρονιάς…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αυλαία για τις ψυχαγωγικές εκπομπές - Πότε λένε «καλό καλοκαίρι» οι παρουσιαστές
LIFESTYLE
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Βαλίτσες για καλοκαιρινές διακοπές ετοιμάζουν οι τηλεαστέρες των ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς σταδιακά θα ξεκινήσουν να αποχαιρετούν το κοινό. Μία δύσκολη και απαιτητική σεζόν ολοκληρώνεται, με τους περισσότερους να βάζουν πλώρη για την επόμενη χρονιά… που αναμένεται θυελλώδης και με αρκετές ανατροπές!

Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά θα πει το τελευταίο «Buongiorno» της χρονιάς την Παρασκευή 26 Ιουνίου, νωρίτερα από τις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές. Η παρουσιάστρια θα παραμείνει στη θέση της τη νέα σεζόν, αλλά σίγουρα θα μετρήσει απώλειες στην ομάδα της λόγω περικοπών στο μπάτζετ.

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Η Φαίη Σκορδά

Το «Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, στην απογευματινή ζώνη, ρίχνει αυλαία στις 3 Ιουλίου και αναμένεται να συνεχιστεί.

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Η Μαρία Μπεκατώρου

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το δίδυμο του STAR, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, κλείνει έναν μεγάλο κύκλο… αυτόν του «Breakfast@STAR». Η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί και αναμένεται να υπάρξουν συγκινητικές αναφορές και βίντεο.. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η σταθερή αξία του σταθμού στην απογευματινή ζώνη, θα σταματήσει να γυρίζει τον «Τροχό της τύχης» την 1η Ιουλίου επιστρέφοντας τη νέα σεζόν.

Στο μέτωπο του ALPHA, την 3η Ιουλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα πει την τελευταία «καλημέρα» της σεζόν, μέσα από το «Happy Day», με χαμόγελο και θετική διάθεση. Η εκπομπή θα ανανεώσει το ραντεβού της για τον Σεπτέμβριο, με την ίδια γνώριμη παρέα φίλων [Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς]. Αυλαία θα ρίξει και η «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να ολοκληρώνει ίσως την πιο ωραία χρονιά της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια θα βρεθεί τον Σεπτέμβρη στην ίδια θέση, πιθανότατα με την ίδια ομάδα και μοναδική απώλεια την αρχισυντάκτρια Ειρήνη Αρβανίτη που φεύγει, αφού η συνταγή θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη.

Στον ΑΝΤ1, την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 24.00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί για τελευταία φορά, φέτος, στο πλατό του «The 2Νight Show» ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα ευχηθεί καλό καλοκαίρι. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, τίτλοι τέλους πέφτουν για το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου. Όσον αφορά στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Rouk Zouk»; Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα ευχηθεί καλό καλοκαίρι.

Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» θα τελειώσει στις 30 Ιουνίου με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο να αποχαιρετούν τη δημόσια τηλεόραση και να μετακινούνται στον ΣΚΑΪ. Το μαγκαζίνο «Πρωίαν σε είδον», αντίστοιχα, αποχαιρετά την 1η Ιουλίου ενώ το «Νωρίς νωρίς» στις 10 Ιουλίου. Και οι δύο εκπομπές έχουν πάρει το πράσινο φως.

Τι συμβαίνει με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου;

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA θα αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το Σεπτέμβριο.

Αυλαία θα ρίξει την ίδια μέρα και η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια κλείνει τον κύκλο της στον ΑΝΤ1, ενώ ακόμη δεν έχει αποφασισθεί τι θα συμβεί με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μαρούσι.

Η Ναταλία Γερμανού, στον ALPHA «με το Καλύτερα δε γίνεται!» θα πει «καλό καλοκαίρι» στις 5 Ιουλίου, θα ξεκουραστεί και θα κάνει come back τον Σεπτέμβριου. Την ίδια ημέρα, στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ, Μάρτζυ Λαζάρου και Δημήτρης Πανόπουλος θα αποχαιρετήσουν το κοινό του «Weekend Live». Η εκπομπή πήρε το πράσινο φως για του χρόνου, με αλλαγές στη θεματολογία αλλά το ίδιο δίδυμο στο τιμόνι της παρουσίασης.

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Η Ναταλία Γερμανού

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