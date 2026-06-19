ALPHA: Όλα έτοιμα για το νέο πρόγραμμα – Παρουσιαστές στις επάλξεις, σειρές με all star καστ

Τι ετοιμάζει ο ALPHA για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ALPHA: Όλα έτοιμα για το νέο πρόγραμμα – Παρουσιαστές στις επάλξεις, σειρές με all star καστ
LIFESTYLE
4'
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Η φετινή σεζόν κλείνει με πρωτιές για τον ALPHA, καθώς εκπομπές και σειρές μπόρεσαν να βρεθούν στην κορυφή από το πρωί έως το βράδυ. Έτσι, τα στελέχη έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για τα ψυχαγωγικά και ενημερωτικά μαγκαζίνο δίνοντας όλη τη βαρύτητα στη βραδινή ζώνη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα αποχαιρετήσει το κοινό στις 3 Ιουλίου, ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό για το Σεπτέμβρη. Το «Happy Day» ολοκληρώνει μία σεζόν με υψηλά νούμερα και από την ερχόμενη χρονιά θα κρατά συντροφιά ξανά με σταθερή ομάδα.

Η ίδια διάθεση υπάρχει και στο μέτωπο της Κατερίνας Καινούργιου, που θα θυμάται αυτή τη χρονιά όχι μόνο γιατί έγινε μητέρα, αλλά και γιατί «στέφθηκε» η απόλυτη νικήτρια της πρωινής ζώνης. Κάνοντας σημαντικές αλλαγές στην ομάδα της, αλλά και στροφή στον τρόπο διαχείρισης θεμάτων, μπόρεσε να πιάσει την κορυφή. Όπως όλα δείχνουν, για την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στη «Super Κατερίνα».

Η πιο σημαντική αφορά στην αλλαγή αρχισυντάκτριας, αφού η Ειρήνη Αρβανίτη έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή της.

https://www.instagram.com/p/DYNNF_xiESJ/

Στη μεσημεριανή ζώνη, ο ALPHA θα συνεχίσει να παίζει μπάλα με επαναλήψεις της σειράς «Το σόι σου» αλλά και με τις «Οικογενειακές ιστορίες», που έχουν ένα πιστό κοινό που δεν αλλάζει συχνότητα. Τα απογεύματα θα έχουν ξανά γεύση «Deal», αφού τα 20άρια που σημείωνε ο Γιώργος Θαναηλάκης… δεν τα λες μικρή υπόθεση!

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ο Νίκος Μάνεσης θα κρατά παρέα με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Τα μεσημέρια θα ανήκουν στη Ναταλία Γερμανού, παρά τα όσα είχαν ακουστεί. Χθες, η παρουσιάστρια διέψευσε κατηγορηματικά κάθε φήμη με μία φωτογραφία στα social media. Η ίδια πόζαρε για τη φωτογράφιση της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς, γράφοντας στη λεζάντα:

«Μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτυ χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα».

Σειρές με all star καστ

Η μυθοπλασία έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του ALPHA στο χρηματιστήριο της TV. Έτσι και την επόμενη σεζόν, οι σειρές θα πρωταγωνιστήσουν. Οι κωμωδίες «Το Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συνεχίζονται, ενώ επιστρέφουν και οι «Φόνοι στο καμπαναριό».

Ένα ακόμη σίριαλ, που έχει «κλειδώσει», φέρει τον τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης». Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας.

Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο. Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του.

Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός. Να σημειωθεί ότι στην ίδια σειρά θα δούμε και τη μοναδική Λένα Κιτσοπούλου.

Η λίστα του ALPHA μεγαλώνει με την καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής». Βασική ηρωίδα της είναι μια γυναίκα, η οποία ονειρευόταν πάντα να ζήσει μια πλούσια ζωή, αλλά τελικά βρέθηκε χήρα να αναθρέψει μόνη της τις κόρες της. Έτσι, όταν τα κορίτσια της μεγαλώνουν δεν διστάζει να τα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να ζήσει μέσα από αυτές το όνειρό της. Στη συγκεκριμένη παραγωγή έχει ήδη κλείσει η Μαριάννα Τουμασάτου.

Tο «Για σένα», η νέα μεγάλη δραματική σειρά, έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν για να αφηγηθεί μια ιστορία έρωτα, πάθους και βαθιών συγκρούσεων. Μια ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις, όμως η έλξη που τους ενώνει αποδεικνύεται πιο δυνατή από κάθε εμπόδιο. Το τριαντάφυλλο συμβολίζει το συναίσθημα που γεννιέται ανάμεσά τους. Τα αγκάθια συμβολίζουν όλα όσα τους κρατούν μακριά, όλα όσα δεν τους επιτρέπουν να παραδεχτούν αυτό που νιώθουν.

Στο κανάλι θα προβληθεί ένα ακόμη σίριαλ, με τίτλο «Μια γυναίκα». Η Δανάη
Παππά φαίνεται ότι θα ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από την
εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον σταθμό στον «Άγιο Έρωτα».

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