Τηλεθέαση: Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου;

Snapshot Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» σημείωσε 18,3% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κατέγραψε υψηλή τηλεθέαση με 17,4% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA είχε 15,3% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 14,4% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN κατέγραψε τη χαμηλότερη τηλεθέαση με 4,1% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Τα Σαββατοκύριακα, στην πρωινή ζώνη, δίνονται δυνατές μάχες μεταξύ των εκπομπών και των παρουσιαστών από πολύ νωρίς. Οι πίνακες της Nielsen δείχνουν τους νικητές και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Στο μέτωπο του MEGA, η εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» σημείωσε 18,3% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καλημέρα» βρέθηκε στο 15,2% του συνόλου και στο 6,1% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Τώρα μαζί», στο OPEN, συγκέντρωσε 8,3% και 4,4% αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κατέγραψε 17,4% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA έκανε 15,3% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ κράτησαν παρέα στο 14,4% του συνόλου και στο 10,6% του δυναμικού κοινού.

Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» σημείωσε 6,7% και 7,9% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου έφτασε το 6,2% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ»; Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου δεν ξεπέρασαν το 4,1% στο σύνολο και το 2,5% στο δυναμικό κοινό.

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