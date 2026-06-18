Τηλεθέαση: Ποια σειρά «χτύπησε» 25άρι στη βραδινή ζώνη;

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν έχει ξεκινήσει και τα νούμερα τηλεθέασης συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον. Στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης, σειρές και Μουντιάλ ξεχώρισαν με το κοινό να επιλέγει το αγαπημένο του πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικά, από τις 20.00 έως τις 21.00, το σίριαλ του ALPHA «Να μ’αγαπάς» είδε τα νούμερά του να εκτοξεύονται στο 25,8% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό σημείωσε 16%. Στο ίδιο κανάλι, ακολούθησε η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ» καταγράφοντας 19,5% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 18,4% και στο 16,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Η ΕΡΤ2 μετέδωσε το ματς Πορτογαλία-Κονγκό του Μουντιάλ, συγκεντρώνοντας 16,2% στο σύνολο και 20,3% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «MasterChef» έκανε 9,4% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Στο μετερίζι του MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» σημείωσε 8,2% και 10,2% αντίστοιχα. Η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 13,6% στο σύνολο και στο 8,7% στους τηλεθεατές 18-54. Η «Γη της ελιάς», που συνέχισε, έκανε 15,3% και 8,3%.

Στον ΑΝΤ1, οι «Σούπερ Ήρωες» έκαναν 6,8% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel», στο κανάλι του Αμαρουσίου, συγκέντρωσε 12,5% στο σύνολο και 5,1% στους τηλεθεατές 18-54. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν lead in, έκαναν 4,6% και 3%.

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