Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Δεν ζηλεύει, ίσα ίσα μου λέει να ντύνομαι προκλητικά»

Για τον Σάκη Τανιμανίδη και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media, μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα σε δηλώσεις της στο κόκκινο χαλί του Mad VMA 2026 το βράδυ της Τετάρτης (17/6).

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν ο σύζυγός της ζηλεύει όταν φοράει κάτι προκλητικό, η ίδια δήλωσε: «Ο Σάκης δεν είναι από τους άντρες που θα κάνουν ζήλιες και θα μου πουν να μη φορέσω κάτι γιατί είναι προκλητικό. Αντιθέτως. Εγώ του λέω μήπως είναι πολύ κοντό ένα ρούχο και μου λέει, “όχι είναι τέλειο”».

https://www.instagram.com/reel/DZskPsQxdgG/

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται κατά καιρούς στα social media λέγοντας: «Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Πολλές φορές μου λένε φίλοι και γνωστοί μου τι μου γράψανε και απαντάω ότι δε το έχω δει καν. Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον. Είμαι και πολλά χρόνια πια στα media και στα social οπότε έχω ακούσει και πολύ καλά και πολύ κακά. Έχω δει ότι όλοι έχουν άποψη. Εγώ είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ».

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