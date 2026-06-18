Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, η μητέρα του έφυγε από την ζωή την ημέρα που ο ίδιος επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

Ο Σωκράτης Αλαφούζος

LIFESTYLE
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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος, αφού έφυγε από την ζωή η αγαπημένη του μητέρα.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός με ανάρτησή του στα social media, η μητέρα του πέθανε την ημέρα που ο ίδιος επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται να την αποχαιρετήσουν πως η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 15:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι».

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