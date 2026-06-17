Κέιτ Μίντλετον: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Άσκοτ μετά από δύο χρόνια απουσίας

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στο Βασιλικό Άσκοτ μετά από δύο χρόνια απουσίας, με ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα του οίκου Roksanda.

Η πριγκίπισσα συνδύασε την εμφάνισή της με κοσμήματα της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ και το ιστορικό κολιέ της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η Κέιτ είχε απουσιάσει το 2025 λόγω της ανάρρωσής της μετά από προληπτική χημειοθεραπεία για καρκίνο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ αυτών ο Βασιλιάς Κάρολος, η Βασίλισσα Καμίλα και η Πριγκίπισσα Άννα. Snapshot powered by AI

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, πραγματοποίησε μια θριαμβευτική και άκρως λαμπερή επιστροφή στο Βασιλικό Άσκοτ, «φέρνοντας τον ήλιο» στο Berkshire μετά από δύο χρόνια απουσίας. Η 44χρονη πριγκίπισσα μαγνήτισε τα βλέμματα όλων καθώς έφτασε στον χώρο των αγώνων, επιλέγοντας μια φωτεινή και εντυπωσιακή εμφάνιση.

«Μαγνήτισε» τα βλέμματα

Η Κέιτ βρισκόταν στη δεύτερη άμαξα της βασιλικής πομπής, ακριβώς πίσω από τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος μάλιστα είχε τοποθετήσει κίτρινα λουλούδια στο πέτο του για να συμπληρώνει το σύνολο της συζύγου του.

Για τη φετινή της εμφάνιση, η μέλλουσα Βασίλισσα επέλεξε ένα φωτεινό κίτρινο φόρεμα του οίκου Roksanda, αξίας 1.095 λιρών και ένα καπέλο δημιουργία της Jane Taylor Millinery, τα οποία συνδύασε με ένα ιβουάρ σατέν τσαντάκι Anya Hindmarch (αξίας 395 λιρών) και τις αγαπημένες της κρεμ σουέτ γόβες Gianvito Rossi.

AP

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Κέιτ φοράει το συγκεκριμένο κίτρινο φόρεμα, καθώς το είχε επιλέξει ξανά κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψης στην Τζαμάικα, αλλά και στο τουρνουά του Γουίμπλεντον το 2022.

Η εμφάνισή της είχε και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς τη συμπλήρωσε με τα εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια-πολυέλαιους της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς και με το ιστορικό κολιέ με τα τρία μαργαριτάρια της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

AP

Η συγκίνηση των θαυμαστών και η μάχη με τον καρκίνο

Η παρουσία της Κέιτ γέμισε με ανακούφιση και ενθουσιασμό τους βασιλικούς θαυμαστές. Το 2025, η πριγκίπισσα είχε αναγκαστεί να απουσιάσει από το Άσκοτ, καθώς προσπαθούσε να βρει τη σωστή ισορροπία στην καθημερινότητά της μετά τη θεραπεία της για τον καρκίνο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε επιβεβαιώσει τότε ότι η προτεραιότητά της ήταν η ανάρρωσή της μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής χημειοθεραπείας.

AP

Έχοντας ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε ύφεση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποιεί πλέον μια σταδιακή και μετρημένη επιστροφή στα δημόσια καθήκοντα.

AP

Η οικογενειακή υποστήριξη και οι υψηλοί προσκεκλημένο

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η αφρόκρεμα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα βρίσκονταν επίσης εκεί.

Το παρών έδωσε και η Πριγκίπισσα Άννα, ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου, αλλά και η Lady Gabriella Windsor με ένα εντυπωσιακό παστέλ μπλε φόρεμα.

AP

Διαβάστε επίσης