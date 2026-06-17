Κέιτ Μίντλετον: Υγειονομικός προσπάθησε να πουλήσει τα ιδιωτικά ιατρικά της αρχεία

Snapshot Εργαζόμενος στην Κλινική του Λονδίνου προσπάθησε να πουλήσει τα ιδιωτικά ιατρικά αρχεία της Κέιτ Μίντλετον για οικονομικό όφελος.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση στον πρώην επαγγελματία υγείας για «σκόπιμη κατάχρηση» των ευαίσθητων δεδομένων.

Το ICO δεν διαπίστωσε ευρύτερες παραβιάσεις στην Κλινική του Λονδίνου, η οποία συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές.

Η Κλινική του Λονδίνου τόνισε τη δέσμευσή της για υψηλά πρότυπα φροντίδας και διακριτικότητας προς όλους τους ασθενείς. Snapshot powered by AI

Τα ιδιωτικά ιατρικά αρχεία της Κέιτ Μίντλετον προσπάθησε να πουλήσει ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με αποκάλυψη του Skynews.

Ο υπάλληλος στην Κλινική του Λονδίνου, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον εκεί, έχει προειδοποιηθεί από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) για την «σκόπιμη κατάχρηση» των ιδιωτικών ιατρικών αρχείων της Πριγκίπισσας της Ουαλίας για οικονομικό όφελος.

Όπως δήλωσε το ICO, επρόκειτο για «εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες και μια προσφορά για την αποκάλυψή τους για οικονομικό όφελος, που αποτελεί σαφή παραβίαση εμπιστοσύνης».

Σε αυτήν την περίπτωση, το ICO «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια προειδοποίηση ήταν η κατάλληλη και αναλογική αντίδραση επιβολής».

Το ICO, το οποίο είναι ο εποπτικός φορέας προστασίας δεδομένων και απορρήτου του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε την Τετάρτη: «Μετά από πλήρη αξιολόγηση βάσει του Κώδικα για τους Εισαγγελείς του Στέμματος και την Πολιτική Δίωξης του ICO, το ICO εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση σε έναν πρώην πλέον επαγγελματία υγείας από το Λονδίνο».

Ο εποπτικός φορέας δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε ευρύτερες παραλείψεις στην Κλινική του Λονδίνου, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θεραπεύτηκε και ο Βασιλιάς Κάρολος.

Ο Ian Hulme, εκτελεστικός διευθυντής του ICO για την κανονιστική εποπτεία, δήλωσε: «Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης είναι ασφαλείς και προστατευμένες από εκμετάλλευση».

Η πριγκίπισσα εισήχθη στο νοσοκομείο για κοιλιακή χειρουργική επέμβαση τον Ιανουάριο του 2024 και τον Μάρτιο του ίδιου έτους αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και υποβαλλόταν σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Ένας εκπρόσωπος της Κλινικής του Λονδίνου δήλωσε: «Είμαστε όλοι ιδιαίτερα περήφανοι που παρέχουμε τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας και διακριτικότητας για κάθε ασθενή στην Κλινική του Λονδίνου. Είμαστε ικανοποιημένοι που η συνεργασία μας με το ICO έφερε σε πέρας αυτό το θλιβερό και μεμονωμένο περιστατικό. Δεν υπήρξαν κανονιστικές παραβιάσεις από το νοσοκομείο».

Τον Ιανουάριο του 2025, η Κέιτ αποκάλυψε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση και πλέον έχει επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της.

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