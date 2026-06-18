Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

Με λάμψη, δυνατές μουσικές στιγμές και συνεργασίες που ενθουσίασαν το κοινό ολοκληρώθηκαν τα Mad Video Music Awards 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, σε μια βραδιά με έντονο ρυθμό, εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή και ανατρεπτικά ντουέτα.

Οι απονομές ανέδειξαν τα πρόσωπα και τα τραγούδια που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, επιβεβαιώνοντας τις προτιμήσεις του κοινού και την παρουσία των καλλιτεχνών που κυριάρχησαν στα charts.

Πέρα από τους νικητές, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν και τα live acts, τα οποία αποτέλεσαν, όπως κάθε χρόνο, ένα από τα βασικά σημεία της διοργάνωσης.

Γνωστές επιτυχίες παρουσιάστηκαν μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, ενώ οι απρόσμενες συμπράξεις επί σκηνής έδωσαν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.

Η πιο συγκινητική στιγμή, ωστόσο, ήταν αφιερωμένη στον Αντώνη Ρέμο. Ο δημοφιλής ερμηνευτής τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στην ελληνική μουσική, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Κατά την παραλαβή της τιμητικής διάκρισης, το κοινό τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, σε μία στιγμή που αποτέλεσε τη συναισθηματική κορύφωση της βραδιάς. Ακολούθησε ένα ειδικά σχεδιασμένο μουσικό αφιέρωμα, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν σταθμοί της πολυετούς πορείας του.

Η λίστα με τους νικητές

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΪΚΟ MODERN

Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – Money Dance

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Toquel & LILA – Poios na sou to pei

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Apon – Καθρέφτης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

Marina Satti – Lola

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY

Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL

Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIRAL

Akylas – Ferto

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

Saske – 5AM

BEST PERFORMER

Ελένη Φουρέιρα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

Θοδωρής Φέρρης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

Κατερίνα Λιόλιου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

Apon

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Akylas

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

Rack

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

Marina Satti – Pop Too

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας