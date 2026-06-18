Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση
Τα Mad VMA 2026 ολοκληρώθηκαν με λαμπερές εμφανίσεις, μεγάλες απονομές και μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για τα 30 χρόνια πορείας του στην ελληνική μουσική.
Με λάμψη, δυνατές μουσικές στιγμές και συνεργασίες που ενθουσίασαν το κοινό ολοκληρώθηκαν τα Mad Video Music Awards 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.
Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, σε μια βραδιά με έντονο ρυθμό, εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή και ανατρεπτικά ντουέτα.
Οι απονομές ανέδειξαν τα πρόσωπα και τα τραγούδια που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, επιβεβαιώνοντας τις προτιμήσεις του κοινού και την παρουσία των καλλιτεχνών που κυριάρχησαν στα charts.
Πέρα από τους νικητές, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν και τα live acts, τα οποία αποτέλεσαν, όπως κάθε χρόνο, ένα από τα βασικά σημεία της διοργάνωσης.
Γνωστές επιτυχίες παρουσιάστηκαν μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, ενώ οι απρόσμενες συμπράξεις επί σκηνής έδωσαν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
Η πιο συγκινητική στιγμή, ωστόσο, ήταν αφιερωμένη στον Αντώνη Ρέμο. Ο δημοφιλής ερμηνευτής τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στην ελληνική μουσική, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής του διαδρομής.
Κατά την παραλαβή της τιμητικής διάκρισης, το κοινό τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, σε μία στιγμή που αποτέλεσε τη συναισθηματική κορύφωση της βραδιάς. Ακολούθησε ένα ειδικά σχεδιασμένο μουσικό αφιέρωμα, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν σταθμοί της πολυετούς πορείας του.
Η λίστα με τους νικητές
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΪΚΟ MODERN
Κατερίνα Λιόλιου – Λογαριασμός
ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN
FY – Money Dance
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
Apon – Καθρέφτης
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ
Marina Satti – Lola
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL
Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIRAL
Akylas – Ferto
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP
Saske – 5AM
BEST PERFORMER
Ελένη Φουρέιρα
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ
Θοδωρής Φέρρης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN
Κατερίνα Λιόλιου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ
Apon
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Akylas
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN
Rack
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM
Marina Satti – Pop Too
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ & OST BY ΕΚΚΟΜΕΔ
Καποδίστριας / Μίνως Μάτσας