Mad VMA 2026 - Κατερίνα Λιόλιου: Η βράβευση για τον «Λογαριασμό» και το φιλί στον σύντροφό της

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια βραβεύτηκε στην κατηγορία Λαϊκό Modern για το τραγούδι της «Λογαριασμός»

Ανθή Κουρεντζή

Mad VMA 2026 - Κατερίνα Λιόλιου: Η βράβευση για τον «Λογαριασμό» και το φιλί στον σύντροφό της
LIFESTYLE
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Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν μία από τις «ντίβες» της μεγάλης μουσικής βραδιάς των βραβείων Mad VMA 2026 ξεχωρίζοντας με τις εκρηκτικές εμφανίσεις της.

Η γνωστή τραγουδίστρια βραβεύτηκε στην κατηγορία Λαϊκό Modern για το τραγούδι της «Λογαριασμός» από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Εμφανώς συγκινημένη, η Κατερίνα Λιόλιου ευχαρίστησε το κοινό αλλά και τη δισκογραφική της εταιρεία.

«Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς. Γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία της, αφιερώνοντας τη βράβευση σε όσους στήριξαν το τραγούδι από την πρώτη στιγμή.

Στο πλευρό της Κατερίνας Λιόλιου, βρισκόταν και ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, ο οποίος είναι και συνεργάτης της ως «head manager of bookings and productions» στην Panik Live.

Ένα από τα πολυσυζητημένα σημεία της βραδιάς ήταν η στιγμή που η τραγουδίστρια αγκάλιασε και φίλησε στο στόμα τον σύντροφό της, μετά την ανακοίνωση του βραβείου της.

https://www.instagram.com/reel/DZs495cNE6g/

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