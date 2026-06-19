Τηλεθέαση: «Σόι σου» και «Να μ’ αγαπάς» χτύπησαν κόκκινο

Οι σειρές του ALPHA απέδειξαν ότι δεν «καταλαβαίνουν» τι θα πει ανταγωνισμός! Το βράδυ της Πέμπτης, από τις 20.00 έως τις 21.00, η σειρά «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 26,7% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Σόι σου», που πήρε το lead in, έκανε 23,3% και 23,8%, νούμερα εξαιρετικά υψηλά. Η βραδιά μυθοπλασίας στον ALPHA ολοκληρώθηκε με το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2, έκανε 18,1% στο σύνολο και 18,5% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 17% του συνόλου και στο 9,7% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 19% και 10% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the lyrics» συγκέντρωσε 3,6% στο σύνολο και 4,2% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε στο 5,1% και στο 3,9%.