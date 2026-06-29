Τέσσερις σειρές ρίχνουν αυλαία αυτή την εβδομάδα – Τα ανατρεπτικά επεισόδια

Snapshot Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου με σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις των χαρακτήρων και μια πρόταση γάμου.

Οι «Σούπερ Ήρωες» κλείνουν τον κύκλο τους την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με συγκινητικές σκέψεις για το μέλλον και προσωπικά διλήμματα των πρωταγωνιστών.

Το «Grand Hotel» ολοκληρώνεται την ίδια μέρα με τραγικά γεγονότα, γάμο, επιστροφές και μια περίοδο κάθαρσης για τους χαρακτήρες.

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» γράφουν τον επίλογό τους με την εξαφάνιση του Κωστή και την Μαρίνα να παίρνει αποφάσεις για το μέλλον της μετά από προσωπικές αποκαλύψεις. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η μυθοπλασία στη βραδινή ζώνη, με τις σειρές να αποχαιρετούν η μία μετά την άλλη.

Αυτή την εβδομάδα, τα σίριαλ του ΑΝΤ1 ρίχνουν αυλαία. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» κλείνει τον κύκλο της. Στο τελευταίο επεισόδιο, το καλοστημένο σχέδιο του Τσατσάνη φτάνει στο τέλος του.

Ο Μιχαήλος επιστρέφει τη Βιβή στο σπίτι του και συμφωνούν να ξεχάσουν μια για πάντα όσα έγιναν. Παράλληλα, ο Νίκος ορκίζεται στον Φώντα πως δε θα χωριστούν ξανά ποτέ και το κομμωτήριο περνάει επίσημα στα χέρια της Αντιγόνης και της Χρυσώς. Μια πρόταση γάμου, μια επιστροφή από τη Σαντορίνη, μια εξομολόγηση δύο αδερφών που δε γνωρίστηκαν ποτέ και μια κατάθεση ψυχής ενός πατέρα θα δώσουν οριστικό φινάλε στην ιστορία.

Την Τετάρτη 1 η Ιουλίου, στις 20.00, οι «Σούπερ Ήρωες» λένε «καλό καλοκαίρι»! Μετά την κηδεία του πατέρα της, η Χαριστέλλα δείχνει ιδιαζόντως «κουλ», όμως ο Δημήτρης είναι σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά… Με αφορμή το όλο κλίμα της ημέρας, Σταυρούλα και Ζαχαρίας αρχίζουν να σκέφτονται σε ποιον από το μαγαζί θα εμπιστεύονταν το παιδί τους, αν εκείνοι πάθαιναν κάτι.

Παράλληλα, μια περίεργη αλλεργία έχει πιάσει τον Σπύρο και δεν έχει σταματήσει να λαίει. Τέλος, στο μανάβικο, ο Αντώνης είναι σε δίλημμα. Να πάει να μείνει με τον Σαλατά ή να φύγει στο εξωτερικό με την υποτροφία που πήρε για τη σειρά του;

Λίγη ώρα μετά, στις 21.00, το «Grand Hotel», ολοκληρώνεται οριστικά. Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel... Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.

Στις 22.30, γράφεται ο επίλογος για τα «Παιχνίδια εκδίκησης». Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, θα καθηλώσει με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο: Η εξαφάνιση του Κωστή φέρνει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με τις πιο βαθιές της πληγές. Μέσα στην αγωνία για το παιδί της, συνειδητοποιεί επιτέλους όσα αρνιόταν να δει για καιρό: πως οι επιλογές και οι πράξεις του Άγη σημάδεψαν ανεπανόρθωτα την ίδια και το παιδί της. Η ανάγκη της να προστατεύσει τον εαυτό της και τον γιο της γίνεται πιο δυνατή από ποτέ και η απόφασή της για το μέλλον είναι πλέον αμετάκλητη.